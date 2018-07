Na co si dát pozor při sjednání podnájmu

Řada lidí nemá jasno v tom, co je nájem a co podnájem, a často mezi nimi nedělají žádný rozdíl. To se ovšem pletou. Jak upozorňuje spotřebitelské sdružení dTest, podnájemce mívá proti nájemci slabší postavení, například nemá jistotu, jak dlouho bude moci v podnájmu bydlet.