Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Většina českých rodičů na budoucnost svých dětí myslí, ukázal průzkum agentury STEM/MARK pro ČSOB Penzijní společnost (osloveno bylo 611 rodičů dětí do 18 let) a ukládají jim peníze stranou. Tři čtvrtiny z oslovených rodičů přitom využívají některý z běžných způsobů, většinou v závislosti na věku dítěte.

Rodiče začínají svým ratolestem spořit v průměru kolem tří let věku. Malým dětem zhruba do šesti let se často spoří vhozením mincí do prasátka. U dětí ve věku sedm až dvanáct let už přicházejí na řadu vybrané finanční produkty. U dětí nad 13 let přibývají i další způsoby ukládání peněz - například dětský běžný účet.

Jednoznačně vede stavební spoření



Nejčastěji využívaným finančním produktem je stavební spoření. Svým dětem na něj ukládá peníze celkem 56 procent rodičů. Třetina dětem spoří na spořicím účtu, čtvrtina jim uzavřela životní pojištění.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Doplňkové penzijní spoření, které mohou rodiče svým dětem uzavřít již třetím rokem, využívá zatím jen osm rodičů ze sta.

„Více než polovina rodičů uvádí, že jsou pro ně zajímavé produkty, u kterých mohou využít státní příspěvek,” uvedla Marie Zemanová z ČSOB Penzijní společnosti.

Tři z pěti rodičů dětem spoří pravidelně. Do pěti set korun měsíčně ukládá zhruba polovina rodičů. Pětina pak více než tisíc korun.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Nespoří kvůli nedostatku peněz

Čtvrtina rodičů v průzkumu zmínila, že dětem nespoří. Nejčastějším důvodem je pro polovinu z nich nedostatek finančních prostředků.

Pro pětinu je důvodem to, že dítě je ještě malé, spořit začne, až bude starší - zhruba kolem deseti let.

Mezi další důvody patřilo i to, že spořit dětem není potřeba či že jim naopak spoří prarodiče.