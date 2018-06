bab, Novinky

„Z průzkumu zaměřeného na nákupní zvyklosti vyplynulo, že většina Čechů nakupuje ráda a pro zhruba pětinu je nakupování opravdovou vášní. Průzkum také potvrdil, že ženy nakupují ještě raději než muži. Rádo nakupuje více než 78 procent žen a 64 procent mužů a vášní je nakupování pro 23 procent žen a téměř 17 procent mužů,“ shrnul Lukáš Vršecký ze společnosti Rondo.cz, která v průzkumu oslovila celkem 2250 lidí.

Za nákupy nejraději do velkých center

Nejčastěji se Češi při nakupování rozhodují podle intuice a vyberou si, co se jim právě líbí. V průzkumu to potvrdily dvě pětiny z nich.

Akční slevy a speciální nabídky osloví k nákupu zhruba tři nakupující z deseti. Čtvrtina se řídí podle předem připraveného seznamu.

Nákupní centra jsou nejoblíbenějším místem pro tři z deseti Čechů, více než čtvrtina si oblíbila supermarkety. Pětina nejraději nakupuje v e-shopech, každý zhruba sedmý až osmý dává přednost malým obchodům.

Důvěryhodnost e-shopu je prioritou



Mnozí Češi nakupují on-line již mnoho let. Největší - třetinový - podíl mají lidé, které s nákupy v e-shopech pojí více než pětiletá zkušenost. Shodně 28 procent pak nakupuje on-line více jak deset let či méně než pět let.

Nejdůležitějšími vodítky pro nákup v určitém e-shopu jsou pro Čechy zejména uživatelsky ověřený e-shop (32 procent), výhodné ceny (30 procent) a důvěryhodná značka (20 procent).

Téměř čtvrtinu lidí pak od nákupu na internetu odradí celková nedůvěryhodnost e-shopu. Pětina v daném e-shopu nenakoupí kvůli drahé dopravě. Každý sedmý až osmý oslovený si e-shop nevybere kvůli nutnosti platby předem či nedostatečným informacím o nabízeném zboží. Každého devátého dokážou odradit nevyhovující dodací podmínky.

Potraviny přes internet jdou pomalu



Ač je on-line nákup potravin dynamicky rostoucím segmentem, stále zhruba třetina Čechů má vůči němu zábrany. Tento způsob nakupování je vlastní zatím jen čtvrtině lidí.

Každý pátý potraviny přes internet nenakupuje, protože se bojí nedostatečné čerstvosti potravin. Více než pětině vadí, že si je nemůže fyzicky prohlédnout. Osm lidí ze sta má důvod ten, že je baví proces nakupování v kamenných prodejnách.