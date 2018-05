Aktuální akce stavebních spořitelen u dětských smluv a smluv pro mladé klienty



ČMSS Novou smlouvu s cílovou částkou do 200 tisíc korun mohou rodiče dětem do 6 let (včetně) uzavřít zdarma. Smlouvy s vyšší cílovou částkou dostanou děti vždy se slevou dva tisíce korun.



Modrá pyramida

Dětem do 10 let (včetně) odpouští poplatek za uzavření smlouvy, jejíž cílová částka nepřekročí 150 tisíc korun. Mladí od 11 do 21 let mají 50procentní slevu na uzavření smlouvy s cílovou částkou max. 150 tisíc korun.



RSTS Raiffeisen stavební spořitelna přišla se speciálním tarifem pro mladé do 25 let (včetně). Ten na dobu přinejmenším 6 let zajišťuje novým klientům úrokovou sazbu 1,5 % ročně, tj. v současné době nejvyšší míru úročení na trhu. Akce platí do 30. června 2018.



SSČS Umožňuje uzavření smlouvy na webu až do výše cílové částky 400 tisíc korun za jednotnou zvýhodněnou cenu 495 korun, a to i pro děti. Ty navíc dostávají za novou smlouvu dárky - noční LED lampičku (malé děti) či powerbanku (starší děti).

Wüstenrot Bez poplatku lze uzavřít smlouvu o stavebním spoření pro klienty do 23 let (včetně). Cílová částka může činit 150 tisíc nebo 300 tisíc korun.