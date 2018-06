Novinky

Při podnikání by měl každý člověk myslet na ochranu svých blízkých a případný neúspěch při formě podnikání jako OSVČ by mohl negativně postihnout třeba vaši rodinu. Obezřetný člověk tedy zvolí cestu nejjednodušší a nejbezpečnější. U podnikání formou spol. s r.o. totiž svým majetkem neručíte.

„Založení společnosti vyžaduje čtyři kroky - sepis zakladatelské listiny za státem určenou cenu u notáře, složení základního kapitálu nebo jeho předepsané části v bance, vyřízení živnostenského oprávnění a zápis společnosti do obchodního rejstříku. Všechny tyto kroky mohou a některé musí být učiněny u notáře nebo s jeho pomocí,” upozornil Neubauer.

Bez zápisu u notáře společnost s r.o. založit nelze

Zákon stanoví, že zakladatelská listina nebo společenská smlouva musí být sepsány notářem, tedy musí mít takzvaně formu veřejné listiny, čímž se podle zákona rozumí forma notářského zápisu.

„Je tomu tak proto, že evropské předpisy se snaží co nejvíce zrychlit zakládání společností a notář odpovídá za zákonnost zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy. Při sepisu společenské smlouvy seznámí zakladatele s tím, zda zvolená firma není zaměnitelná nebo nepůsobí klamavě,” upřesnil Neubauer.

Základní kapitál společnosti s r.o. může být i jeden koruna. I tu je třeba složit v bance na účet. jak ael Neubauer upozornil, v novele zákona o obchodních korporacích byla akceptována připomínka Notářské komory ČR, že vklady do 20 tisíc korun by nově nemusely být na vázaném účtu.

Dalším krokem je vyřízení živnostenského oprávnění. Mnohde vám ho vyřídí i během jednoho dne. Vyřídit vám ho může i notář.

Notář provede i zápis do obchodního rejstříku

Pokud máte vyřízenou zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu, živnostenské oprávnění i základní kapitál složený na účtě banky, čeká vás poslední krok - zápis do obchodního rejstříku.

K tomu potřebujete souhlas vlastníka s umístěním sídla. Jeho podpis musí být úředně ověřený. „Výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví si vyhotoví přímo notář, a pokud jste nejen společníkem, ale i jednatelem, pak bude u notáře vyhotoven i výpis z rejstříku trestů,” uvedl Neubauer.

Notář vám zároveň poskytne i čestné prohlášení o tom, že splňujete podmínky pro to být jednatelem. Ještě vám vyhotoví prohlášení správce vkladu a žádost o zápis do obchodního rejstříku.

„Notář vám provede přímý zápis do obchodního rejstříku a dostanete platný výpis. Firma se na portále www.justice.cz objeví zpravidla druhý den. Jinými slovy, dopoledne sepíšete notářský zápis a odpoledne si už můžete odnést výpis z obchodního rejstříku. Je to nejbezpečnější a nejrychlejší způsob založení společnosti,” doplnil Neubauer.

Kolik založení společnosti stojí?

Budete-li jediným společníkem a budete-li chtít, aby byla zakladatelská listina co nejjednodušší, jak jen podle zákona může být, pak u notáře zaplatíte včetně zápisu do obchodního rejstříku a DPH zhruba 5500 korun. Částka se může lišit v řádu několika stokorun.

„Pochopitelně je to bez vyřízení živnostenského oprávnění. Pokud byste chtěli navíc živnostenské oprávnění na volnou živnost, pak to může být asi o 2500 korun více, ale v tom je započten i poplatek živnostenskému úřadu ve výši 1000 korun,” doplnil Neubauer.

Jednoduchá společenská smlouva však není vhodná pro každého. „Někteří podnikatelé mohou chtít kmenové listy a to u tzv. jednoduché zakladatelské listiny nelze. Jednoznačně vhodná není také pro více společníků s rozdílnými podíly. Těch variant je dnes obrovské množství a je vždy třeba se na tu konkrétní zeptat, abyste za co nejnižší cenu za založení společnosti získali tu nejlepší variantu pro to, co potřebujete,” upozornil Neubauer.

V případě, že budete chtít i kmenové listy, je podle Neubauera třeba upravit zvláštní druhy podílů a práv, například zaměstnanecké podíly s vyšším podílem na zisku a nižším podílem na hlasovacích právech.

„Zákonodárce stanovil, že v takovém případě není soudní poplatek státu za zápis do obchodního rejstříku (lidově kolkovné) 0 korun jako u tzv. jednoduché společnosti s ručením omezeným, ale pokud zápis provádí notář, činí soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku 2700 korun. Pokud byste nechtěli služeb notáře při zápisu do obchodního rejstříku využít, činí soudní poplatek za zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku šest tisíc korun,” upozornil Neubauer.

Notář je však povinen částku 2700 korun odvést státu.