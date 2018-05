Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Letní turistická sezóna je na spadnutí, milióny cestujících se chystají využít služeb leteckých přepravců. Letecký provoz tak dostane zabrat, nelze se proto divit, že letadla mohou nabírat i několikahodinová zpoždění.

Pokud ke zpoždění dojde vinou dopravce, máte podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 nárok na finanční odškodnění.

Zpoždění aspoň tři hodiny, odškodnění až 600 eur

Na finanční kompenzaci dosáhnete, pokud váš let přistane v cílové destinaci se zpožděním větším než tři hodiny a dojde k němu vinou dopravce. Ten ale musí mít sídlo na území Evropské unie (EU) a zároveň alespoň jedno z míst (odletu či příletu) je v EU. V případě, že by dopravce nebyl z EU, musí se jednat o let ze země EU.

Výše finanční kompenzace se řídí podle vzdálenosti cílové destinace. U zpožděného letu do 1500 kilometrů máte nárok na 250 eur (zhruba 6400 korun). U letu ve vzdálenosti od 1501 do 3500 kilometrů se pak jedná o kompenzaci v částce 400 eur (zhruba 10 200 korun) a v případě letu nad 3500 kilometrů můžete získat až 600 eur (zhruba 15 300 korun).

Stejná pravidla se vztahují i na zrušené lety. Dopravce vy vám měl zajistit náhradní let. Pokud náhradní letadlo přistane v cíli se zpožděním větším než tři hodiny a ke zrušení letu došlo vinou letecké společnosti, má cestující opět nárok na finanční odškodnění.

Občerstvení i ubytování v hotelu

Další kompenzací dlouhého čekání je i poskytnutí občerstvení či ubytování v hotelu. Nárok na občerstvení mají cestující v případě zpoždění plánovaného odletu o dvě a více hodin u letů do 1500 kilometrů, o tři a více hodin u letů do 3500 kilometrů či o čtyři hodiny a více u všech zbývajících letů v rámci EU.

„Letecký dopravce má povinnost cestujícím nabídnout stravu a občerstvení 'v rozsahu přiměřeném čekací době', což obvykle odpovídá běžnému jídlu za standardní cenu v restauraci či hotelu,” doplnila Michaela Nová ze společnosti Click2Claim.

Pokud je zpoždění více než pětihodinové, můžete se vzdát cesty nebo jejího pokračování a požádat o vrácení ceny letenky, resp. návratu do místa odletu nejbližším možným spojem.

Pokud se zpoždění protáhne na jednu či více nocí, mají cestující nárok na ubytování v hotelu. Dopravce v takovou chvíli hradí také přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Odškodnění u letu s přestupem

Mnozí cestující do cílových destinací neletí přímo, ale musí přestoupit na návazný let. S tím je však spojeno riziko, že ho nestihnou a zůstanou tak v polovině cesty mezi domovem a cílem své cesty. Zda bude muset cestující vzniklý problém řešit sám, nebo mu s ním pomůže letecká společnost, závisí především na klíčové skutečnosti, jestli je jeho přestup na návazný let v rámci jedné rezervace, tedy na jedné letence, či nikoli.

V případě, že je celý let i s přestupem na jedné letence a bude-li mít první let zpoždění, kvůli kterému by cestující druhý let nestihl, má aerolinka povinnost se o něj postarat. „Nejenže zajistí náhradní let v nejbližší možnou dobu, ale také by měla poskytnout dva hovory nebo e-maily zdarma, občerstvení přiměřené době čekání a hotel a dopravu mezi ním a letištěm v případě, že náhradní let bude startovat až následující den,“ upozornil František Herynk ze společnosti Click2Claim.

U separátně koupených letů je to však odlišné. Cestující má na první i další navazující let samostatné letenky, které jsou na sobě nezávislé, a pokud zmešká druhý let, musí si nést následky sám, protože nemá nárok na péči ze strany dopravce.

Rozmary počasí či stávky hatí nárok na odškodnění

V případě, že ke zpoždění či zrušení letu dojde vinou nepříznivého počasí nebo živelní pohromy, s finanční kompenzací počítat nemůžete.

V některých případech nevzniká nárok na finanční odškodnění u zpožděných či zrušených letů způsobených stávkou zaměstnanců. Současná platná legislativa však rozlišuje mezi stávkou personálu letecké společnosti a stávkou jiných subjektů, které mají vliv na provedení letu.

Zatímco stávka třetích subjektů je považována za mimořádnou okolnost, kdy cestující nemá nárok na odškodnění, u stávek personálu dopravce je situace odlišná. Nedávný výrok Evropského soudního dvora otevřel cestu k tomu, aby dopravci za své stávkující zaměstnance cestující odškodnili.