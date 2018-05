Na co si dát pozor při pořízení družstevního bydlení

Zájemci o pořízení bydlení se vedle bytů v osobním vlastnictví mnohdy zajímají i o nabídku bytů družstevních. V inzerátech bývá u družstevních bytů někdy poznámka, že je možný brzký převod do osobního vlastnictví. To však, jak upozorňuje spotřebitelská organizace dTest, často nebývá pravda. Mnoho lidí přitom vlastně ani netuší, co to obnáší, když byt zůstane ve vlastnictví družstva.