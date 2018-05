Byt v novostavbě si můžete nechat upravit, počítejte ale s dalšími náklady

Kupujete-li byt v novostavbě, nemusíte být odkázáni jen na to, jak ho navrhl projektant. Máte totiž právo na změny podle svých přání a preferencí. Je však dobré vědět, co všechno to obnáší. Finanční stránka těchto změn totiž není zanedbatelná. Navýšení investic do kupované novostavby se vám sice může vrátit ve formě vyššího standardu, na druhou stranu je třeba znát i rizika.