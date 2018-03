Petr Kozelka, Právo

Přesvědčil se o tom i muž z východních Čech, kterého při lyžování ve Francii zranil snowboardista. Za zranění kolene mu jedna z největších pojišťoven nic nedala s tím, že mu lékař v koleni diagnostikoval dva roky před úrazem artrózu, a tedy že kloub už byl poškozený.

Aktivní sedmdesátník smlouvu o pojištění uzavřel v roce 2015, když řešil konec svého termínovaného vkladu a zástupkyně pojišťovny mu navrhla, aby si u nich sjednal výhodný produkt pojištění a spoření. „Řekla mi, že vypadám zdravě, vyjmenovala závažné onemocnění, kterými jsem netrpěl, a podepsali jsme smlouvu,“ řekl Právu muž.

O třináct měsíců později muže srazil ve Francii snowboardista, zranil mu koleno a ujel. S cestovním pojištěním nebyl problém, když ale zraněný senior chtěl uplatnit úrazové pojištění, narazil. Od pojišťovny se totiž dozvěděl, že na peníze nemá nárok, neboť mu lékař před třemi lety diagnostikoval artrózu kolene. „Ani jsem nevěděl, že něco takového předtím můj doktor diagnostikoval,“ přiznal muž.

Žádné problémy neměl

„V době úrazu jsem byl zdráv, kdyby mé koleno bylo poškozeno před úrazem, asi bych nemohl lyžovat. Klouby mám opotřebované úměrně svému věku, jak mi vždy sdělí lékař. Po oné návštěvě lékaře jsem nebyl v pracovní neschopnosti, nebyl jsem hospitalizován, mohl jsem dál vykonávat své zaměstnání, jehož součástí byla i práce ve výškách, mohl jsem dál sportovat, lyžovat, jezdit na kole, chodit po horách. A rizika z toho plynoucí mě vedla k uzavření pojištění,“ vysvětlil muž.

„Rozhodně jsem nebyl zaměstnankyní pojišťovny upozorněn, že musím uvést do smlouvy každou bolest, která se mi před možným úrazem přihodila. Při sepisování smlouvy jsem vyloučil závažná onemocnění, cítil jsem se zdráv a v dobré kondici. Při sepisování smlouvy jsem si myslel, že toto je nejlepší, co pro sebe při svém aktivním způsobu života můžu udělat a nyní zjišťuji, že jsem vlastně nepojištěn,“ zrekapituloval muž, který se ze zranění bez následků vyléčil a dál aktivně sportuje.

Úraz s artrózou nesouvisel



Pojišťovna celou dobu sporu nechtěla vůbec slyšet o tom, že by snad peníze vyplatila. „Ve zprávě lékaře je uvedeno, že jste byl léčen pro artrózu kolene. Tuto informaci jste nám při jste při sjednání smlouvy neuvedl. Pravé koleno bylo léčeno již před úrazem a sjednáním pojistné smlouvy nárok na pojistné plnění nevznikl,“ opakovala několikrát pojišťovna.

Když muž opakovaně namítal, že zjištěná artróza neměla žádný vliv na jeho náročnou práci či aktivní způsob života, pojišťovna své tvrzení sice zmírnila, ale dál odmítla zaplatit.

„Nepopíráme, že k úrazu pravého kolene dne došlo a že tento úraz přímo nesouvisí s předchozí léčbou pravého kolenního kloubu v minulosti. Pokud byste však při sjednání pojistné smlouvy léčbu pravého kolene uvedl, byla by pojistná smlouva uzavřena za jiných podmínek, minimálně s výlukou pravého kolene z připojištění. V takovém případě by se tato škodní událost neřešila,“ nehodlala pojišťovna ustoupit.

Muž nakonec svůj spor vzdal a rozhodl se nesoudit. „Prohrál jsem ve spleti jejich paragrafů, ale kdyby to někomu pomohlo se z mého případu poučit, byl bych jen rád. Smutné je, že si pojištění platím dál. V mém věku 70 let by mě totiž již asi nikde nepojistili a já pojistku potřebuji, protože nevím, do jaké situace se mohu dostat při svém zatím aktivním způsobu života. Zároveň mám ale obavu, že pokud by došlo k nějakému dalšímu zranění, mohla by pojišťovna vytáhnout něco dalšího, v mém věku lze totiž čekat, že už je tělo opotřebované,“ dodal muž.