Barbora Buřínská, Jakub Svoboda, Novinky, Právo

Způsobů, jak se do budoucna finančně zabezpečit, je mnoho. Každý investor má pochopitelně své priority, někomu stačí jistota a investuje do bezpečnějších, avšak méně výnosných produktů, jako jsou například spořicí účty či termínované vklady. Jiný naopak volí rizikovější investice do akcií.

Zkušení investoři se řídí pravidlem, aby alespoň pětinu majetku tvořily investice ve fyzické podobě, a to z důvodu snadné přenositelnosti. Kombinací investice a radosti jsou šperky s diamanty.

Za účelem investice je vhodné pořizovat si diamanty na dobu deseti let a více Alojz Ryšavý, ALO diamonds

Jejich statisícová nebo i miliónová hodnota totiž dlouhodobě narůstá, navíc se vejdou do kapsy a neplatí se z nich pravidelná daň.

Už dávno přitom neplatí, že si takové klenoty pořizují jen boháči, k mání jsou investiční šperky i v řádu desetitisíců korun. I zdánlivě malý kámen může během desetiletí přinést bohatství, nejdříve je ale nutné ujistit se o jeho kvalitě.

Drahokamy s rodným listem

Jistotu o hodnotě, původu, legálním způsobu získání diamantů, a tedy i návratnosti investice zaručují mezinárodně uznávané certifikáty, v podstatě „rodné listy“ drahých kamenů. „Hodnotu diamantů určuje především jejich kvalita a velikost. Neplatí však, že větší diamant je automaticky dražší. I menší kámen s vysokou čistotou může být mnohem cennější než větší kus v podprůměrné kvalitě,“ uvedl Alojz Ryšavý z ALO diamonds.

Diamanty se posuzují podle čtyř základních parametrů nazývaných 4C. Patří mezi ně hmotnost v karátech (carat), barva (color) rozlišená podle 13 kategorií, čistota (clarity), určovaná množstvím cizorodých látek (inkluzí), bublin či prasklin, a také brus (cut) kamene, přičemž ten nejdokonalejší je tzv. briliantový. Název 4C je tedy odvozen od počátečních písmen těchto anglických slov.

Fenoménem poslední doby jsou vzácné barevné diamanty, které se vyskytují v poměru jediného barevného kamene na zhruba 10 tisíc vytěžených diamantů. Například cena růžových diamantů vzrostla za posledních 10 let o 180 procent, žlutých o 90 procent a modrých diamantů o 70 procent.

V případě surových diamantů vzrostla jejich cena za posledních deset let o téměř sedmnáct procent

„Za účelem investice je vhodné pořizovat si diamanty na dobu deseti let a více. Vedle diamantů jsou skvělou volbou také smaragdy, rubíny, tanzanity nebo safíry,“ dodal Ryšavý.

Ideální koupi zároveň představují designově nadčasové šperky, které nesledují jen rychle se měnící trendy. Mají tak potenciál nejen bez problémů udržet svou cenu, ale také ji nadále zvyšovat. A to bez nutnosti jakékoliv další aktivity, stačí jen čekat, až se šperk postupem času sám zhodnotí. Mezitím může posloužit třeba i jen pro radost nebo pro okrasu při výjimečných příležitostech.

Rodinné klenoty jsou opět v kurzu

Uložení části majetku ve špercích představuje dlouhodobě výhodnou investici. Češi se proto stále častěji vracejí k prvorepublikové tradici rodinných klenotů předávaných jako dědictví dalším generacím.

Na hodnotě diamantových šperků se však nepodílejí jen samotné drahokamy, ale typicky třeba i zlato použité při jejich výrobě. Důležité je všímat si také samotného zpracování šperků, jejich cenu zvyšuje i preciznost či originalita.

Jako celek má pak kvalitní šperk podobné vlastnosti jako umělecké dílo, které je navíc směnitelné kdykoliv a po celém světě. V případě surových diamantů vzrostla jejich cena za posledních deset let o téměř sedmnáct procent.

Cena surových diamantů kolísala

„Za posledních pět let jsou však diamanty níže o více než dvanáct procent. V uplynulých dvanácti měsících ceny vzrostly, a to o 3,8 procenta. Diamanty v celém posledním desetiletí čelí poměrně vysoké cenové rozkolísanosti,“ upozornil hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Poptávka Číny a dalších rozvíjejících se trhů vyvolala podle něj v posledních letech v celém diamantovém odvětví bujarou náladu, která vyústila v přehnanou nabídku diamantů na globálním trhu. „Na ni odvětví reagovalo omezením nabídky, snížením cen, zahájením masivnější marketingové kampaně a osvětové činnosti, které měly přesvědčit jak spotřebitele, tak finanční krizí decimované banky, že diamanty 'stále stojí za to',“ uvedl Kovanda.

(Diamanty) lze zařadit mezi investiční aktiva typu umění, vín, automobilových veteránů či starožitností Lukáš Kovanda, ekonom

Jak dodal, v současné době prosperity sice existují obecné předpoklady pro rychlejší cenový růst diamantů, avšak sílící tlak na pokles cen představuje konkurence v podobě laboratorně produkovaných diamantů. Přesto se cena diamantů pohybuje na výrazně vyšší úrovni než před rokem 2010.

Nezapomeňte ani na zlato

Pokud investor touží mít část portfolia v hmatatelném aktivu, a nikoli v bankovkách, akciích či dluhopisech, podle Kovandy by se měl nejprve zaměřit na nemovitosti a zlato. „Diamanty přicházejí v úvahu až poté. Lze je tedy zařadit mezi investiční aktiva typu umění, vín, automobilových veteránů či starožitností. Jinými slovy, není to nic pro investora, který zatím nemá dostatečně obsáhlé a pestře rozložené portfolio,“ uvedl.

Jestliže investor není vyloženě fajnšmekrem přes diamanty, jejich velkým znalcem a milovníkem, měl by podle ekonoma o investici do nich uvažovat teprve poté, co už má ve svém portfoliu standardní investiční nástroje typu akcií a dluhopisů a také nemovitosti či zlato. „Teprve poté může dávat smysl investice drobné části portfolia právě do diamantů,“ dodal Kovanda.

Cena zlata stoupla za poslední rok zhruba o 90 dolarů na 1350 dolarů (úterní kurz, asi 27 675 Kč) za troyskou unci (31,103 gramu). Pro srovnání, před deseti lety se cena zlata pohybovala pod 1000 dolary za unci.

Obliba drahých kovů ve formě spoření nebo investic se v Česku za poslední rok zdvojnásobila. Jak ukázal nedávný průzkum agentury NMS pro společnost Golden Gate CZ, investice do zlata nebo stříbra by volilo zhruba 29 procent lidí, kteří jsou nespokojeni se svým nynějším spořením.