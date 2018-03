bab, Novinky

Jak ukázal aktuální průzkumu agentury STEM/MARK mezi 900 respondenty, rozhodlo se vloni změnit svou hlavní banku celkem 11 procent lidí.

Nejčastěji klienti opouštěli tradiční banky, například třetina lidí odešla z České spořitelny, každý sedmý až osmý pak z ČSOB, shodný počet lidí přestal být klientem i Poštovní spořitelny.

Nové banky posilují



Na přechodu klientů od jedné banky ke druhé nejvíce „vydělaly” tzv. nové banky. Například u Air Bank si nově založilo svůj hlavní účet celkem 17 procent klientů. Podle průzkumu posílila i klientská základna Fio banky či Equa bank, jež si jako svou hlavní banku vloni zvolil každý devátý klient.

Nové banky mají podle průzkumu i nejmenší odliv klientů, loni například od Air Bank odešli jen tři lidé ze sta, od Fio banky pak jen dva ze sta.

Růst klientské základny nových bank ukazují i jejich údaje. Fio banka má v současné době 800 tisíc klientů a je tak pátou největší bankou na tuzemském trhu. „Pět let po sobě získáváme přes 100 tisíc nových klientů ročně,” doplnil Ján Franek z Fio banky.

Meziroční 17procentní nárůst počtu klientů zaznamenala Air Bank, která má v současné době zhruba 600 tisíc klientů. Zhruba 300 tisíc klientů má Equa bank, vloni si ji jako svou hlavní banku zvolilo 60 tisíc lidí.

Změnu účtu za vás zařídí nová banka



Češi navíc nejsou žádní troškaři, kterým by stačil jen jeden bankovní účet. Podle loňského průzkumu agentury STEM/MARK je v současné době téměř 57 procent lidí klientem více než jedné banky.

I letos si nový běžný účet plánuje založit 12 procent Čechů. „Dnes už nejméně každý druhý klient využívá služby alespoň dvou různých bank. Díky bezplatným účtům je to velmi snadné a klienta to k ničemu nezavazuje," uvedl Tomáš Motl z Air Bank.

Přejít od jedné banky ke druhé již není nijak složité, svou původní banku ani nemusíte sami kontaktovat. Vše zařídíte jedinou návštěvou na pobočce nové banky.

Umožňuje to tzv. mobilita, která je od 1. března 2017 součástí zákona o platebním styku. Do té doby snadnou změnu banky bez složitého papírování, a navíc s možností nechat si přenastavit trvalé příkazy a inkasa banky umožňovaly dobrovolně. A to v rámci takzvaného Kodexu mobility, který funguje už od roku 2009.