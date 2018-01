Svět letos podle analytiků čeká zvedání sazeb a umírňování tisku peněz centrálními bankami. Doporučují tak spíše pečlivě vybírat pouze jednotlivé tituly, a ne celé indexy.

„Pokud jsme odkázáni pouze na investice na úrovni celých indexů, tak české a evropské trhy nabízejí relativně atraktivnější ceny než USA. Akcie rozvíjejících se trhů navíc nabízejí i lepší růst než Spojené státy. Diverzifikace mimo USA je tedy letos velmi pragmatickou volbou,“ uvedl hlavní analytik BH Securities Martin Vlček.

Jak ale současně upozornil, investování mimo USA či EU s sebou nese některá rizika, která jsou částečně zahrnuta právě v nižších cenách akcií rozvíjejících se trhů.

Kdybychom si ale museli vybrat mezi americkými indexy, který zvolit? „Technologický Nasdaq 100 měl před rokem stejné P/E jako širší index S&P 500, a zažil tak skvělý rok. Letos je ale Nasdaq výrazně dražší než S&P. Co dělat? Meziročně je levnější celý index S&P 500. Nejužší index Dow Jones Industrial má očekávané P/E zhruba stejné jako S&P 500 s menším očekávaným růstem zisků na akcii, takže S&P i v tomto srovnání vychází nejlépe ze tří amerických indexů,“ uvedl Vlček.

České akcie by dál měly růst

Ještě širší index Russell 2000 bude podle něj pravděpodobně více benefitovat z daňové reformy, je více orientován na USA, ale obsahuje zadluženější akcie. „Letos se tedy možná vyplatí nespekulovat na růstový Nasdaq ani spekulativnější Russell, ale vzít index S&P 500,“ domnívá se Vlček.

Globální akciový trh roste již téměř devět let a podle většiny ekonomů tento růst ještě není u konce. „Globální akciové trhy by měly i nadále růst, byť jenom mírně, a to díky velice solidní dynamice světové ekonomiky a výborné dynamice korporátních zisků. Za celý rok 2017 by měly globální korporátní zisky oproti roku 2016 vzrůst o 15 % a letošní rok 2018 by měl být v tomto směru také velice pozitivní s aktuálně očekávaným tempem růstu o 9 %,“ uvedl pro Právo investiční stratég Conseq Investment Management Michal Stupavský.

Čím víc bude jasno kolem podoby rozvodu Velké Británie s EU, tím více se ukáže, že brexit britské ekonomice neublíží Jiří Cihlář, analytik společnosti Next Finance

Hodnota indexu pražské burzy PX vzrostla v roce 2017 o 16,99 procenta. Letos by index PX mohl podle Vlčka posílit celkově o zhruba 10 procent včetně dividend. „Dividendový výnos nyní činí zhruba šest procent, takže samotný index by mohl posílit o čtyři až pět procent do konce roku,“ dodal.

Dařit by se podle něj mohlo bankám, zejména Monetě a Komerční bance, zajímavé zhodnocení by ale mohly přinést i akcie společnosti ČEZ. „Pokud by dál rostly ceny elektřiny v tandemu s růstem cen ropy, který očekávám, tak by se to mohlo pozitivně projevit v cenách ČEZ. Rizikem či pozitivem bude konkrétní varianta rozhodnutí o dostavbě nových reaktorů a případná cena, kterou současní akcionáři dostanou, pokud by došlo k variantě s vykoupením minoritních akcionářů,“ shrnul Vlček.

Co se týká dalších akcií, rizikovějším trumfem pro letošní rok by mohla být podle něj akcie CETV, pokud dojde k úspěšnému prodeji za dobrou cenu. „Philip Morris je známá stálice a také by mohl dodat letos solidní zisky, byť nelze očekávat více než 10 až 15 procent každý rok,“ dodal Vlček.

Britská měna by měla dohánět ztráty

Na měnových trzích by měl být rok 2018 podle analytiků konečně tím, kdy libra začne účinně stahovat své „pobrexitové“ ztráty. „Čím víc bude jasno kolem podoby rozvodu Velké Británie s EU, tím více se ukáže, že brexit britské ekonomice neublíží. To by mělo libře přinést dohánění ztrát z posledních let,“ očekává analytik společnosti Next Finance Jiří Cihlář.

Z pohledu komoditních trhů doporučuje věnovat pozornost zlatu. „To totiž může zafungovat jako skvělý prvek proti výbuchu napětí na trzích. A ten se může objevit ať už kvůli potřebné korekci růstu akciových trhů, nebo například kvůli napětí na trzích s kryptoměnami,“ dodal.