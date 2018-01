Počet důchodců roste, penzi pobírá zhruba 2,4 miliónu lidí

Počet lidí pobírajících nějaký druh penze roste. V současnosti je to téměř 2,4 miliónu lidí. Doba strávená v důchodu se podle České správy sociálního zabezpečení prodlužuje. Češi nyní tráví v důchodu v průměru 24 let, což představuje zhruba čtvrtinu průměrné délky života. Na přelomu tisíciletí to bylo v průměru o čtyři roky méně.