Lidé dostávají důchody v daném měsíci v různých termínech. Je to tak, že v daném měsíci stát „zálohuji“, nebo je to naopak, že dostávám od státu peníze předem?

Důchody se vyplácejí dopředu, v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje i výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb. Do těchto zařízení se důchody vyplácejí 15. den v měsíci. Například důchodce má výplatní termín 10. dne v měsíci. Důchod, který obdrží 10. ledna, mu pak náleží na období od 10. ledna do 9. února. Další splátku důchodu dostane 10. února a ta bude náležet na období od 10. února do 9. března.