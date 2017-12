V posledních dnech před Vánoci se nákupní vozíky mnoha Čechů začínají plnit nejen dárky, ale i různými vybranými lahůdkami a pochutinami.

„Polovina lidí si na Vánoce dopřeje nápoje a potraviny, které jinak v průběhu roku nevyhledává. S tím jsou spojené i větší výdaje, za kvalitní jídlo a pití zaplatíme i o dva tisíce víc než jindy,“ poukázal na výsledky průzkumu agentury STEM/MARK Roman Müller ze společnosti Home Credit.

„Každý rok se těším, jak si na Vánoce pochutnáme. Manžel má rád originální francouzské sýry a salámy, tak za ně vždycky utratím i několik stovek. Já pak na Štědrý večer nemusím kapra, ale dávám si lososa, kterého během roku právě kvůli jeho vysoké ceně prakticky nekupuji. Navíc si připíjíme portským a večer k televizi manžel otevře kvalitní červené víno,“ řekla Právu dvaapadesátiletá Alena z Říčan u Prahy.

Dva ze tří se rozšoupnou až moc

Dvě třetiny lidí v průzkumu přiznaly, že při nakupování potravin na vánoční stůl prakticky neznají míru a v obchodech se rozšoupnou natolik, že jim pak po svátcích zbydou hory jídla, na které už nikdo nemá chuť.

„Nevím, čím to je, ale vždycky před svátky mám pocit, že musím nakoupit víc potravin než v běžné dny. Přitom po štědrovečerní večeři jsou všichni nacpaní salátem a kaprem a na chlebíčky už nikdo nemá chuť. Jsem ale nepoučitelná, i letos je připravím, co kdyby si někdo chtěl dát a já je neměla,“ svěřila se třiačtyřicetiletá Ivana z Prahy. Přitom, jak dodala, je nejspíš druhý den opět vyhodí, protože už budou okoralé a rodina nad nimi ohrne nos.

Hodnota vyhozených pochutin skoro v polovině případů přesáhne 500 korun Roman Müller, Home Credit

Někteří lidé přiznávají, že je k větším nákupům nutí i nemožnost dokoupit chybějící potraviny kvůli zavřeným obchodům od odpoledne Štědrého dne, přes Boží hod a na Štěpána.

„Vloni jsem podlehla panice, že nebudu mít doma na volné dny, kdy bude v obchodech zavřeno, dost jídla, a nakoupila jsem spoustu masa na řízky, krůtu a další suroviny. I salátu jsem udělala víc než jindy. Jenže všichni dojídali zbytky z večeře a i ten salát se jim brzy přejedl. Nakonec jsem maso musela zamrazit a zkažený salát vyhodit,“ posteskla si čtyřicetiletá Lída z Prahy.

V odpadcích končí exotické ovoce i kaviár

„Hodnota vyhozených pochutin skoro v polovině případů přesáhne 500 korun. Lidé se nechají unést a nakupují více, než jsou schopni spotřebovat. Jejich peníze pak doslova končí v odpadkovém koši,” doplnil Müller.

Kromě bramborového salátu či nedojedených porcí ryby končí v odpadcích i exotické plody, tedy zahraniční ovoce a ořechy. Podle Zuzany Bienvenu, tiskové mluvčí Home Creditu, je lidé totiž často nakoupí, ale pak buď nevědí, co s nimi, nebo nemají odvahu neznámé plody sníst či je zpracovat. „Smůlu mají dokonce i ananas či kokosový ořech,“ doplnila pro Právo mluvčí.

„Češi také přiznávají, že se po Vánocích zbavují i potravin a nápojů, které lze považovat za luxusní. Na skládce tak skončil třeba kaviár, láhev Möet či anglický vánoční pudink,“ dodala Bienvenu.

Za sváteční nákupy utrácí hlavně starší generace



Podle posledního průzkumu společnosti Seznam.cz osm lidí z deseti předpokládá celkové výdaje za jídlo na vánoční svátky včetně Silvestra do pěti tisíc korun.

Více než dvě pětiny lidí si dokonce myslí, že se vejdou do rozpočtu tři tisíce korun.

S nižšími výdaji za jídlo počítají hlavně mladí lidé ve věku 25 až 34 let, každý druhý z nich předpokládá útratu do tří tisíc korun. Na druhou stranu v porovnání s mladší generací pětina lidí ve věku 45 až 54 let kalkuluje mnohem častěji s rozpočtem mezi pěti tisíci až deseti tisíci korunami.