„Na svatbu i pohřeb je proto lépe šetřit předem,“ potvrzuje finanční poradce František Macháček. Navíc svatba by měla být dnem, na který se nezapomíná, a pohřeb skutečnou reálnou tečkou za životem, což jen pouhé zpopelnění bez obřadu nepředstavuje, dodává.

I proto tři čtvrtiny seniorů si na pohřeb šetří, aby nezatížili rozpočet pozůstalých, ale také aby měli jistotu, že jejich odchod bude spojen s důstojným obřadem.

Obřadů ubývá



U svateb zase polovina matek nevěst, ale i rodičů ženichů si dává stranou určité prostředky, aby obřad proběhl důstojně a bylo na něj možné pozvat i sousedy. Půjčku na svatbu ale experti nedoporučují. Někdy se totiž partneři rozvedou dříve, než půjčku splatí.

Zatímco počet pohřbů bez obřadu, tedy jen spálení za základní poplatek, od roku 2008, kdy bylo zrušeno pro většinu pozůstalých pohřebné, roste, počet svatebních obřadů bez jakýchkoli oslav, hudby, kytic a hostiny ubývá. „Je to přece jen událost, která by se měla oddělit i formálně od běžných událostí,“ říká osmadvacetiletá Klára.

Lidé, kteří nechtějí okázalé oslavy, spolu žijí bez úředního razítka a za ušetřené peníze mohou jet například na luxusní dovolenou. Regulérní svatby podle klasických představ se proto drží v Česku už roky na počtu zhruba padesát tisíc ročně.

Ten, kdo nemá naprosto žádné prostředky a zemře bez jakýchkoli příbuzných, má přesto o pohřeb postaráno. Náklady na zpopelnění jdou na účet obce, tedy státu. Nejzákladnější odchod ze světa spojený s žehem, bez jakýchkoli obřadů přijde příbuzné na zhruba deset tisíc.

Pokud se k zemřelému jen nikdo nehlásí, i když má příbuzné, a nikdo není ochoten vypravit pohřeb, musí přesto počítat s tím, že obec po něm bude ale náklady vymáhat, například při dědickém řízení. Získat dědictví bez současného uhrazení nákladů na pohřeb, které zaplatila obec, nejde.

Šaty za sto tisíc



Neokázalá svatba bez prstýnků ze zlata a opulentní hostiny, na kterou svatebčané přijedou hromadnou dopravou, vyjde na tisícikorunu. Pokud ale chce nevěsta oslnit, může si vybrat šaty od renomovaných návrhářek, kde cena sto tisíc není nijak výjimečná. Šaty je možné si ale i půjčit za tři tisíce na slavnostní den.

Cena svateb je ryze individuální, záleží na tom, jak si kdo co naplánuje a přeje. V současnosti je možné zajistit svatbu prakticky kdekoli, včetně balónu či pod vodou nebo na zámku v dobových kostýmech. Výjimkou není ani ohňostroj (základní verze od pěti tisíc). Ubrousek na svatebním stole může stát tři koruny, ale také korun šedesát.

Základem, říkají profesionální organizátoři svateb, je jasná domluva, jak si kdo svatbu představuje. Je možné domluvit všechny podrobnosti včetně počtu osob, svatební kytice, menu hostiny, a tedy naprosto zkonkretizovat výdaje.

Závěrečný účet by neměl být šokem, ale jasně domluvenou částkou, se kterou všichni počítají, zdůrazňují profesionálové. Klasická důstojná svatba pro dvacet hostů by se měla dostat do částky padesát tisíc. Přípravě svatby je třeba ale věnovat důkladnou přípravu, pečlivě vybírat restauraci, odvoz svatebčanů, nasmlouvat vše do posledních podrobností, zejména co se týká cen.

Pohřeb vyjde kolem 30 tisíc



Zatímco cenový rozptyl u svateb je velký, kdy svatba může stát i statisíce, u pohřbů se výdaje drží nejčastěji kolem průměru pětatřicet tisíc, v luxusnějším podání až padesáti tisíc korun. Samozřejmě jsou případy, kdy za mramorovou hrobku je nutné zaplatit desítky tisíc stejně jako za luxusní rakev, ale v Česku se spíše jedná o výjimky.

Je možné volit mezi zpopelněním bez obřadu, s obřadem či s uložením do země. Pohřební služby mají ceny individuální, záleží na konkrétním ústavu a rozsahu služeb. Nejlevnější variantou je zpopelnění bez obřadu, které se vejde do deseti tisíc. I u této nejjednodušší formy je třeba ale počítat s dalšími výdaji, poplatky, například za svoz zemřelého.

Cenu ovlivní výzdoba, řečník, ale i typ rakve. Ta nejjednodušší stojí kolem čtyř tisíc. Mezi další výdaje patří i poplatky za hrob, desetileté nájemné, které je třeba po uplynutí této doby obnovit, přijde zhruba na 2500 korun.