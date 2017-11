ČNB už letos zvedla své sazby dvakrát, naposledy na začátku listopadu, kdy základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta.

Další růst sazeb ČNB navíc na sebe patrně nenechá dlouho čekat. Guvernér centrální banky Jiří Rusnok nedávno prohlásil, že do dvou lety by sazby ČNB mohly být kolem tří procent.

Lidé, kteří si nyní berou hypotéku, by měli uvažovat o fixaci na co nejdelší dobu Štěpán Křeček, BH Securities

Podle odborníků se teď proto zájemcům o hypotéku vyplatí sjednat si v bance delší fixace úrokových sazeb.

„Doba levných hypoték pomalu končí. Lidé, kteří si nyní berou hypotéku, by měli uvažovat o fixaci na co nejdelší dobu. I když úrokové míry na hypotékách rostou, stále jsou z historického hlediska na velmi nízké úrovni,“ doporučuje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Průměrná úroková míra na hypotečních úvěrech bez ohledu na délku fixace sazby vzrostla v říjnu o šest setin procentního bodu na 2,1 procenta, před rokem byla o tři desetiny procentního bodu nižší.

„Vzhledem k současnému trendu lze očekávat postupné navyšování úrokových sazeb u hypoték, proto by se plovoucí úroková sazba či krátkodobá fixace nemusely vyplatit,“ dodává Křeček.

Pevný úrok až 15 let

Například Česká spořitelna (ČS) u osmileté a desetileté fixace zvedla sazbu o 0,2 procentního bodu na 2,39, resp. 2,49 procenta, a u pětileté o desetinu bodu na 2,29 procenta. U úvěru 1,5 miliónu korun se splatností 30 let tak měsíční splátka stoupla při pětileté fixaci úrokové sazby o 77 korun na 5790 korun, v případě desetiletého fixu je pak vyšší o 157 korun a činí 5947 korun.

ČS zároveň klientům nově nabízí patnáctiletou fixaci úroku se základní nabídkovou sazbou od 2,69 procenta. „Vzhledem k tomu, že se úrokové sazby začínají zvedat a očekává se i jejich další růst, mají klienti nyní jednu z posledních šancí zafi xovat si aktuální úrokovou sazbu na co nejdelší období,“ uvedl mluvčí ČS Filip Hrubý.

Hypoteční banka v listopadu zvýšila sazby u tří- a pětiletých fixací v pásmu LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) do 80 procent o 0,1 bodu na 2,49 procenta, u ostatních fixací do tohoto pásma o 0,2 bodu. „Důvodem zvyšování sazeb je zdražení mezibankovních zdrojů a současná situace na trhu,“ sdělila mluvčí banky Andrea Vokálová.

ČSOB, která patří do stejné skupiny, zdražila úvěry s LTV do 80 procent s fixací tři a pět let o 0,1 procentního bodu. Klient, který má v ČSOB běžný účet a sjedná si v ní pojištění, dostane sazbu 2,39 procenta. Úrokové sazby hypotečních úvěrů s LTV do 70 procent pro všechny typy sazeb a fixací zvedla ČSOB o 0,2 bodu.

Komerční banka (KB) zvýšila úrokové sazby pro hypoteční úvěry o 0,2 procentního bodu. „Pro nejčastější dobu fixace na tři až pět let s LTV do 80 procent činí nová sazba 2,49 procenta ročně,“ uvedl mluvčí KB Pavel Zúbek. „Další pohyb úrokových sazeb u hypoték bude reagovat na vývoj tržních sazeb,“ dodal.

UniCredit Bank od listopadu zvýšila úrokové sazby o 0,1 bodu u všech fixních hypoték. Klienti teď mohou u hypoték do 80 procent LTV bez dodatečných podmínek získat úrok 2,29 procenta u fixace do tří let, 2,49 procenta u pěti- a sedmileté fixace a sazbu 2,59 procenta u pevné sazby na deset let. Pro hypotéky do 90 procent LTV, tedy kdy má klient jen deset procent vlastních zdrojů, jsou pak sazby o jeden procentní bod vyšší.

Raiffeisenbank zvýšila sazby u hypoték o 0,1 procentního bodu u kratších fixací a o 0,2 až 0,3 bodu u delších. Nejběžnější fixace sazby na pět let zůstala na 1,99 procenta. V rozmezí 0,1 až 0,3 procentního bodu zvedla sazby i Moneta Money Bank. „Nelze vyloučit, že do budoucna budou úrokové sazby hypotečních úvěrů dále růst. Aktuálně nabízíme klientům mimořádnou základní sazbu ve výši 1,97 procenta, a to u hypoték v objemu nad tři milióny Kč a s fixací pět let,“ sdělil mluvčí Monety Jakub Švestka.

Z dalších bank upravila sazby směrem nahoru například mBank, a to o 0,2 procentního bodu na tří- a pětileté fixaci u LTV do 80 procent.

Třeba Wüstenrot hypoteční banka podle jejího manažera vývoje bankovních produktů Jiřího Klose ale sazby u hypoték zatím neměnila. „Budou-li však ceny zdrojů pokračovat v růstu, budeme také muset přistoupit k úpravě úrokových sazeb,“ připustil.

V horizontu jednoho roku si Klos u pětiletých sazeb dovede představit zvýšení o šest až sedm desetin procentního bodu nad aktuální průměr. „Můj osobní odhad je, že za rok by mohly být na 2,6 až 2,7 procenta. U variabilních sazeb očekávám podobný vývoj,“ doplnil.

Pokud se potvrdí očekávání analytiků a centrální banka bude pokračovat ve zvyšování základních úrokových sazeb, stejný trend lze podle Pavla Zúbka z KB očekávat také v případě úroků u hypoték. „Vysoká konkurence na trhu však pravděpodobně nedovolí bankám zapracovat růst tržních úrokových sazeb do ceny hypotečních úvěrů v plném rozsahu,“ dodal.