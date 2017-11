V aktuálním průzkumu finanční skupiny Wüstenrot se třetina lidí shodla, že obálka s penězi je ideálním dárkem, a to zejména pro dospělé. Podle nich si obdarovaný sám rozhodne, co si za peníze pořídí.

Téměř dvě pětiny lidí považují peníze za poslední variantu, nejdříve se snaží vymyslet vhodnější dárek. Jen každý čtvrtý oslovený si myslí, že by lidé měli dostávat spíše dárky.

Peníze darují hlavně muži

Letos najde peníze pod stromečkem každý druhý Čech. K Vánocům je chce věnovat 52 procent mužů oproti 44 procentům žen. Obdarovat své blízké penězi plánují zejména mladí lidé, kteří je považují za ideální způsob, jak umožnit obdarovanému pořídit si přesně to, co potřebuje.

„Obdobného názoru jsou i muži, kteří často nemají inspiraci pro nákup, a lidé s nižším vzděláním,“ dodal Jiří Klos z Wüstenrot. Naopak pro ženy a rodiny s dětmi jsou dle jejich slov až poslední variantou.

Obálku s hotovostí přinese Ježíšek častěji v Praze, kde se pro tento dárek rozhodlo 53 procent respondentů. Naopak v ostatních částech Čech jej na Štědrý den dostane jen 45 procent lidí.

Co se týče výběru a shánění dárků, jsou ženy akčnější. Každá druhá je totiž řeší už v průběhu roku – pozoruje a poznamenává si, co by si její nejbližší přáli.

Muži se nejčastěji na přání ptají, každý šestý z nich nákup dárků nechává na poslední chvíli.