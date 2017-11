Policisté mohou zjišťovat i hloubku dezénu pneumatiky. U osobních aut musí být minimálně čtyři milimetry, u aut nad 3,5 tuny šest milimetrů.

Povinnost mít na autě od listopadu do března zimní gumy platí podle zákona i při zhoršených povětrnostních podmínkách.

„Pojistitel má možnost v havarijním pojištění přiměřeně snížit pojistné plnění, pokud užití letních, ale i sjetých zimních pneu mělo podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu plnění. Například když řidič nedobrzdil, kola ztratila přilnavost a vozidlo šlo do smyku či opustilo vozovku,“ říká mluvčí ČPP Renata Čapková.

Vliv nesprávného obutí se však podle ní posuzuje individuálně případ od případu a vždy musí být prokázána příčinná souvislost se vznikem a rozsahem škody.

„V případě povinného ručení pojišťovna plně odškodní poškozeného, ale analogicky přiměřeně vlivu letních pneumatik na vznik a rozsah škody může uplatňovat právo regresu vůči viníkovi nehody,“ dodává Čapková.

Zkoumá se vždy konkrétní případ

Jde tedy o to, jakým způsobem se nesprávné obutí auta skutečně podílelo na vzniklé škodě, případně její výši. Zda za nehodu opravdu mohou gumy či nikoli.

„Například letní gumy nepříznivě prodlužují brzdnou dráhu vozidla v zimních podmínkách. Je-li k nehodě v úseku s předepsanou zimní výbavou přivolána policie, posoudí, zda by k nehodě došlo i v případě, kdyby řidič brzdil na zimních pneu, nebo naopak zda by se tak dalo kolizi zabránit zkrácením brzdné dráhy, popřípadě by vznikla jen menší škoda, protože by se správným brzděním oslabila síla nárazu,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Teprve pokud policie vyhodnotí, že se pneumatiky podílely na vzniku a výši škody, může pojišťovna přistoupit ke krácení. „V případě povinného ručení vyplatíme poškozenému vždy celé pojistné plnění, na které má nárok, nic nekrátíme. Pokud se prokáže, že použití nevhodných pneumatik bylo přímou příčinou nehody, můžeme na viníkovi nehody vyžadovat úhradu části pojistného plnění, které jsme poškozenému klientovi vyplatili,“ říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

„U havarijního pojištění můžeme řidiči, který si škodu na vozidle způsobil kvůli nevhodně použitým pneumatikám, krátit pojistné plnění. Většinou se jedná o dvojnásobek spoluúčasti. Ke krácení plnění ale nepřistupujeme automaticky. Vždy se musí prokázat, že nevhodné pneumatiky měly rozhodující vliv na vzniku nehody,“ potvrzuje Káňa.