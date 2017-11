„Uchovávat většinu úspor formou spořicích a termínovaných účtů rozhodně není to pravé řešení – obzvláště v aktuálním období rekordně nízkých úrokových sazeb tradiční spořicí produkty rozhodně výrazné zhodnocení nepřinesou. Naopak je pravděpodobné, že po započítání inflace budou reálné výnosy, tj. nominální výnosy snížené o míru inflace, v dlouhodobém horizontu dokonce záporné,” upozornil Michal Stupavský ze společnosti Conseq Investment Management.

Drobní investoři ale mají i další možnosti, jak se na stáří zajistit. Nejvyhledávanější variantou bývá investování do individuálních akcií a podílových fondů.

Akcie vyžadují čas a větší kapitál

Investování do individuálních akcií může vypadat velice lákavě. Drobný investor si může říct: Stačí najít pár kvalitních společností, a pokud ještě budou vyplácet pravidelnou dividendu, spokojené a finančně zajištěné stáří budu mít zajištěno. Tak naivně snadné to ale v žádném případě rozhodně není.

„Akciové trhy jsou totiž do značné míry tzv. informačně efektivní, což znamená, že ceny akcií do sebe velice rychle zabudovávají nové kurzotvorné fundamentální informace. Pokud například společnost zveřejní zprávu – proti očekávání analytiků – o mnohem lepších kvartálních finančních výsledcích, cena akcie okamžitě prudce vzroste. Akcie nezůstane podhodnocená ani o minutu navíc, než je nezbytně nutné,” uvedl Stupavský.

Dodal, že drobný investor tak prakticky nemá šanci na této pozitivní zprávě vydělat. Vydělat by mohl, pouze pokud by byl nějakým způsobem schopen odhadnout, že finanční výsledky budou výrazně lepší, než většina investorů očekává ve střednědobém horizontu několika příštích let.

Jak to ale provést? Odpověď drobné investory rozhodně nepotěší. Na globálních akciových trzích se totiž obchodují akcie tisíců společností. Je to opravdu jako hledat jehlu v kupce sena.

Akcie jsou vhodné spíš pro větší investory



„Platí, že pokud drobný investor nemá v úmyslu se akciovým investicím věnovat několik hodin denně, nemá pražádnou šanci na výraznější zisk. A i kdyby měl – stejně jako se doktor nestane kvalitním doktorem přes noc, ani drobný investor prakticky nemá žádnou šanci se bez patřičného vzdělání úspěšným investorem stát,” upozornil Stupavský.

Jako u všech povolání to chce pořádné vzdělání a léta praxe. I akademické studie jasně prokazují, že výnosy drobných akciových investorů rozhodně nejsou žádná sláva.

Pochopitelně by bylo možné využít služeb profesionálního makléře. Ovšem má to jedno velké ale - strategie je to dobrá, pokud má investor k zainvestování mnohasettisícové částky nebo spíše milióny.

„Mám na mysli tzv. diverzifikaci portfolia. Na akciových burzách se obchoduje ve velkých objemech a z hlediska transakčních nákladů včetně poplatků makléřské společnosti prostě není možné, abyste například z půlmiliónu udělali krásné portfolio o dvaceti akciových titulech po padesáti tisících. V praxi pak proto vidíme, že většina menších akciových investorů má v portfoliu jenom několik málo akcií, v průměru rozhodně výrazně méně než deset. Občas se prostě stane, že nějaká společnost zbankrotuje a cena akcie spadne na nulu. Nedostatečný počet titulů v portfoliu, resp. jeho nedostatečná diverzifikace má pak za následek dramatické ztráty,” uvedl Stupavský.

Akciové investice jsou tak vhodné pouze pro větší investory, kteří mají k dispozici spíše miliónové částky. Na akciových trzích bohužel neplatí, že i s malým kašpárkem se dá zahrát velké divadlo.

Řešením pro malé investory spíše fondy

Pro naprostou většinu drobných investorů pak jako „plnidlo“ pro větší část portfolia, resp. jejich úspor, připadají v úvahu podílové fondy. Ty totiž drobným investorům nabízejí, proti individuálním akciovým investicím, několik neocenitelných výhod.

Za prvé představují zdravě diverzifikovanou investici, neboť, v závislosti na jejich typu, drží velké množství cenných papírů, ať už akcií, či dluhopisů, nebo ještě dalších speciálních finančních instrumentů. Pokud jedna společnost, jejíž cenné papíry portfolio fondu obsahuje, zbankrotuje, podílový fond samozřejmě zaznamená ztrátu, nicméně to bude ztráta jenom nepatrná. Jedna investiční pozice představuje pouze nízké jednociferné procento veškerého kapitálu daného fondu.

„Podílové fondy umožňují investovat i velice malé částky. Minimální velikost jednorázové investice se obvykle pohybuje v řádu kolem deseti tisíc korun, pravidelné měsíční investice začínají již kolem pětistovky. Fondy jsou tak dostupné naprosté většině drobných investorů,” upozornil Stupavský.

O investice do podílových fondů se také prakticky nemusíte starat. Stačí s vaším finančním poradcem vybrat několik vhodných fondů nebo vhodný program pravidelných investic do diverzifikovaného portfolia fondů a zadat (trvalý) platební příkaz.