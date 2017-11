„Trend využívání takzvaných mamahotelů se bohužel za posledních zhruba deset let příliš nezměnil. Přibližně polovina dospělých dětí využívá této pohodlné formy bydlení, a to i přes fakt, že jejich věk překročí hranici třiceti let. A někteří se za to ani nestydí,“ uvedla PhDr. Eva Štichová, klinická psycholožka Nemocnice Na Františku.

Doma překážejí

Řadě dospělých dětí zejména v Praze, ale i v dalších velkých městech brání v osamostatnění ale i jiné důvody. Výrazný vliv mají jednak vysoké ceny pronájmů, ale i astronomické prodejní ceny nemovitostí. Na ty mladí prostě nemají.

„U mladých může hrát roli i to, že pro osamostatnění nemají dostatek financí. Jestliže bydlí u rodičů, snáze se jim šetří na vlastní domácnost,” doplnila Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS).

„I přesto, že jsme s bratrem oba už dávno dospělí a vyděláváme si, žijeme stále u rodičů. Pronájmy jsou nad naše finanční možnosti a pořídit si vlastní bydlení je pro nás v současné době nemyslitelné,” potvrdila Právu šestadvacetiletá Tereza z Prahy. „Stejně jako my jsou na tom i mnozí naši kamarádi,“ dodala.

Téměř polovině rodičů (45 procent), oslovených v průzkumu agentury Stem/Mark pro Raiffeisen stavební spořitelnu, dospělé děti doma překážejí.

Jako „překážku“ je vnímají především lidé žijící v Praze, kde by s dospělými dětmi nechtěla domácnost sdílet více než polovina rodičů.

Naopak na Moravě jsou rodiče ke společnému bydlení tolerantnější, dospělé děti překážejí jen dvěma pětinám respondentů.

Nejsilněji se proti mamahotelům postavily dvě třetiny lidí, kteří se o domácnost s nikým nedělí a žijí v ní sami. Naopak početnější domácnosti se třemi, čtyřmi nebo více členy jsou vůči společnému bydlení shovívavější.

Kromě názoru respondentů, že mladí dospělí doma překážejí, si téměř tři pětiny dotazovaných myslí, že dospělé děti ani nenapadne, aby se od rodičů odstěhovaly a postaraly se o vlastní bydlení.

Doma u rodičů se líbí především mladým mužům. Mají veškeré pohodlí, o nákupy a úklid se postará maminka, navíc ušetří. Což potvrdila i matka dvou dospělých dětí z Prahy: „Zatímco dcera se v 21 letech osamostatnila a i přesto, že stále studovala, se odstěhovala s přítelem do pronájmu, 23letý syn s námi stále žije pod jednou střechou.”

Dodala sice, že ani jí, ani manželovi syn ve společné domácnosti až tak nevadí, vydělává si a na stravu i bydlení rodičům pravidelně přispívá, přesto se s mužem oba těší, až se jednou odstěhuje a my budou mít na stará kolena víc soukromí.