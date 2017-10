Novelou zákona, která by ČNB umožnila bankám přísnější podmínky, za kterých poskytují hypoteční úvěry, nařizovat, se bude zabývat až nová vláda a parlament. „ČNB chce mít větší vliv na to, kdo na hypotéku dosáhne. Usiluje o to, aby byly tyto úvěry dostupné jen pro movitější klienty,” uvedl Jiří Kryl ze společnosti Broker Trust.

Nyní se zájemci u většiny bank setkají s požadavkem mít naspořeno alespoň 20 procent ze zástavní hodnoty nemovitosti (označované jako „LTV”). Další peníze v hotovosti je třeba mít i na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí (od loňského listopadu ji nově platí kupující a představuje čtyři procenta, stanovuje se z kupní ceny či z výše odhadu - v závislosti na tom, která z těchto částek je vyšší), případně na služby realitní kanceláře, která koupi zprostředkovala.

Banky sice nabízejí i hypoteční úvěry s LTV vyšším než 80 procent (maximálně však 90 procent), ovšem mohou jich poskytnout jen omezené množství, proto je také nabízejí s významně vyšší úrokovou sazbou.

Maximální splátka vzhledem k platu

„Do budoucna plánuje ČNB ovlivňovat i to, kdo si bude moct půjčit, podle toho, jaké má příjmy a dluhy. Chce zavést povinné posuzování podle parametru DTI (debt to income = poměr výše celkového zadlužení klienta včetně žádané hypotéky a čistého ročního příjmu) a parametru DSTI (debt service to income = poměr celkové měsíční splátky všech klientových závazků včetně splátky požadované hypotéky k čistému měsíčnímu příjmu),” upozornil Kryl.

Za rizikové lze podle ČNB považovat úvěry s hodnotou DTI vyšší než osm, tedy hypotéky vyšší, než je osminásobek ročního čistého příjmu žadatele.

U ukazatele DSTI je riziková splátka převyšující 40 procent čistého měsíčního příjmu. Například u klienta s čistým měsíčním příjmem ve výši 35 tisíc korun by neměl součet splátek stávajících závazků plus splátky žádané hypotéky přesáhnout 14 tisíc korun.

Změny přicházejí po krůčkách

Poslední doporučení ČNB klade větší důraz na zamezení překračování maximálních limitů pro LTV, důslednější hodnocení bonity klienta a také na dofinancování investičního záměru klienta jiným úvěrem, a to i od jiných poskytovatelů.

„Na toto doporučení zatím většina bank významněji nereagovala. Až na jednu výjimku bankovní domy stále akceptují dofinancování hypotéky s 80procentní LTV jiným úvěrem, pokud ho klient nezískal v rámci stejné bankovní skupiny. Přísnější hodnocení bonity zatím letos do praxe zavedlo jen pár menších bank. Ostatní se na to ale intenzivně připravují,” dodal Kryl.