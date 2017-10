Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro pojišťovnu Uniqa, kterého se zúčastnilo více než tisíc ekonomicky aktivních Čechů ve věku 20 až 60 let.

Kdy půjde do důchodu, neví téměř 9 z 10 Čechů



Necelá třetina lidí vůbec neví, kdy jim nárok na starobní důchod vznikne, nadpoloviční většina oslovených (55 procent) to ví jen přibližně.

Z průzkumu vyplynul logický závěr, že čím byl respondent mladší, tím nižší měl povědomí o věku odchodu do důchodu. Do věku 45 let reálný termín nároku na penzi znalo pouze sedm lidí ze sta.

Zarážející ovšem je, že ani lidé, kteří již pomalu mohou tzv. stříhat metr, resp. do odchodu do důchodu jim zbývá jen několik let, v mnoha případech nevěděli, v kolika letech do něho půjdou. Ve věkové skupině 55 až 60 let přesný důchodový věk totiž neznal každý druhý oslovený.

Výši důchodu chce vědět málokdo



Pouhých šest lidí ze sta si již nechalo spočítat výši své svého starobního důchodu. Dvě třetiny lidí o tom ani do budoucna neuvažují, třetina si výši penze nejspíš spočítat nechá.

I ve věkové skupině blízké nástupu do penze (55 až 60 let) zná kalkulaci svého starobního důchodu jen devět procent lidí, více než dvě pětiny teprve plánují o výpočet zažádat a stejný počet lidí výši nezná, a ani ji neplánuje zjišťovat.

Kolik budou dostávat, lidé často netuší



Dvě pětiny Čechů nemají žádnou představu o tom, jakou výši důchodu jim bude stát ve stáří vyplácet. Velkou neznalost v tomto směru projevily především ženy (47 procent z nich).

Nejčastěji pak počítají s penzí ve výši 10 až 15 tisíc korun, v průzkumu se k této částce vyjádřila třetina oslovených. Velký rozdíl v očekávání výše penze se projevil mezi jednotlivými pohlavími. Ženy mnohem častěji předpokládají důchod ve výši pod 10 tisíc korun, s penzí nad 15 tisíc korun dokonce počítá jen jedno procento ekonomicky aktivních žen ve srovnání s 10 procenty mužů.

„Průzkum ukázal nízké povědomí o českých penzích. Třetina respondentů očekává svůj důchod od 10 do 15 tisíc korun, přitom ve skutečnosti se v tomto pásmu pohybuje 75 procent všech přiznaných starobních důchodů,” uvedl Martin Rotkovský z pojišťovny Uniqa.

Dále dodal, že 38 procent lidí se obávalo penze pod 10 tisíc korun, přičemž ve skutečnosti je přiznáváno jen 10 procent takto nízkých penzí. „Kupodivu se této výše obává více než čtvrtina (28 procent) lidí v nejvyšším příjmovém pásmu.“ doplnil Rotkovský.

Jen jednomu ze sta bude důchod na vše stačit

I přesto, že hodně Čechů netuší, kolik bude ve stáří od státu dostávat, jedno ví jistě prakticky každý oslovený - důchod vyplácený státem mu nepokryje veškeré jeho životní potřeby. Tuto obavu nesdílí pouhý jeden člověk ze sta oslovených.

Třetina dotazovaných soudí, že jim starobní penze nebude stačit ani na pokrytí základních potřeb. Více než dvě pětiny hodlají penzí pokrýt jen své základní potřeby.

Češi by se nejčastěji spokojili s důchodem ve výši 15 až 20 tisíc korun, v průzkumu ji uvedly dvě pětiny oslovených. Penzi ve výši 20 až 25 tisíc korun by si představovalo 28 procent dotázaných. Ještě více by potřebovalo 14 procent lidí. Pouhé jedno procento Čechů uvedlo, že by mu stačila částka do 10 tisíc korun.

Penzijní připojištění je jasným favoritem



Naštěstí téměř tři pětiny lidí už nyní dělají „něco” pro to, aby si zajistily dodatečný příjem ke krytí potřeb v penzi. I zde je patrný výrazný rozdíl mezi pohlavími - o doplňkový příjem ve stáří se starají dva ze tří mužů a jen každá druhá žena.

Čtvrtina lidí teprve plánuje se po vhodném produktu poohlédnout, ovšem každý šestý o tom ani neuvažuje.

Naprostým favoritem úspor na stáří je penzijní připojištění, které má sjednáno 81 procent respondentů. Životní pojištění zmínily dvě pětiny lidí, pětina oslovených dále investuje do akcií a fondů.

Celkem 15 procent dotázaných ve věku 55 až 60 let má už smluvený přivýdělek v práci.