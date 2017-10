Nakupování na internetu se v Česku stalo celkem běžnou záležitostí. Nejoblíbenějším způsobem placení je bankovní převod, který preferuje 58 procent Čechů. Platbu kartou on-line využívá necelá polovina dotázaných.

Dobírka, donedávna nejpopulárnější způsob platby, se v průzkumu umístila na třetím místě. Tímto způsobem platí nejčastěji 47 procent lidí.

Mezi další preferované způsoby placení se v České republice řadí digitální peněženka (24 procent), platba kartou při převzetí (20 procent), platební brána GoPay (19 procent), PayU (12 procent) a mobilní platební aplikace (čtyři procenta).

Nejméně využívané jsou platby prostřednictvím přímého inkasa z účtů (dvě procenta) a PaysafeCard - předplacené platby online (dvě procenta).

Průzkum: Jak lidé platí za zboží z internetu

TOP 3 v ČR

58 % bankovní převod

48 % platba kartou on-line

47 % dobírka TOP 3 v Evropě

42 % digitální peněženka (PayPal nebo Alipay)

35 % platba kartou on-line

24 % platba kartou při převzetí Nejvíce využívají platbu

bankovním převodem:

Estonci - 68 %

Češi - 58 %

Poláci - 52 % Nejvíce využívají digitální peněženku:

Španělé - 57 %

Italové - 51 %

Britové - 46 %

Irové - 46 % Nákup na fakturu

preferují:

Němci - 51 %

Rakušané - 43 % Kartou on-line nejčastěji platí:

Švýcaři - 55 %

Belgičané - 51 %

Francouzi - 45 %

Zdroj: DPDgroup



Digipeněženka v oblibě hlavně u Španělů a Italů



Platby digitální peněženkou nejvíce preferují Španělé, využívají je téměř tři pětiny z nich, a také Italové, kde tímto způsobem za zboží z e-shopů platí každý druhý.

Kartou on-line platí nejčastěji Švýcaři (55 procent) a například nákupy na fakturu nejvíce využívají Němci (51 procent). V Nizozemsku pak lidé nejčastěji platí rychlým bankovním převodem v rámci svého národního bankovního systému iDeal (84 procent), který shledávají nejdůvěryhodnějším.

Doručení zásilky domů je nejoblíbenější

Více než čtyři pětiny Čechů, a podobné je to i u Evropanů obecně, si nejčastěji volí doručení zboží domů. V České republice je také oblíbené doručení do výdejny balíků (42 procent) a na poštu (40 procent). Čtvrtina Čechů preferuje i doručení zboží do obchodu, pětina pak do místa svého zaměstnání. Uzamykatelné boxy na balíky v Česku využívá jen pět lidí ze sta.

Průzkum: Jak si lidé nechávají zboží doručovat

TOP 3 v ČR

83 % domů

42 % do výdejny balíků

40 % na poštu TOP 3 v Evropě

84 % domů

16 % do výdejny balíků

15 % na poštu

Zdroj: DPDgroup

Evropané si na druhém místě nejčastěji nechají zaslat zboží do výdejny balíků či na poštu, tento způsob volí shodně zhruba každý šestý oslovený. Každý osmý pak preferuje doručení do práce.

Výdejny balíků jsou velmi typické pro Francii - tuto možnost zvolí každý druhý nakupující. V Pobaltí zase vedou uzamykatelné boxy díky jejich snadné dostupnosti a časové flexibilitě.

Existují také alternativní možnosti doručení - ve Velké Británii jde o doručení do tzv. psí boudy nebo garáže, v Německu jsou to například speciální schránky u domů.