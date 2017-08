Pro zákazníky tradičních dodavatelů elektřiny a plynu je vhodná doba pro změnu prakticky kdykoli.

Ovšem s ohledem na to, že léto pomalu končí, je právě nyní nejvhodnější doba na případný přechod k jinému dodavateli. „Ten totiž trvá v průměru tři až čtyři měsíce a nejvyšší spotřeba je právě v zimních měsících, kdy nejvíce topíme a dlouho svítíme,“ upozornil Libor Holub ze společnosti Bohemia Energy.

Spočítejte si úsporu

Hlavním důvodem, proč se poohlížíme po novém dodavateli plynu či elektřiny, je především snaha ušetřit. Jakou úsporu změnou získáte, si můžete jednoduše spočítat prostřednictvím tzv. kalkulaček úspor, které jsou zdarma dostupné na internetu.

„Doporučuji využít srovnávače na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu či na webovém portálu TZB-info.cz. Ty poskytují objektivní srovnání podle předem daných kritérií,“ uvedl Holub.

Samozřejmě můžete i přímo oslovit konkrétního obchodníka, který vám připraví cenovou nabídku na míru.

Peníze nejsou všechno

K posouzení finanční výhodnosti vždy budete potřebovat fakturu posledního vyúčtování, ze které zjistíte vaši spotřebu i tarif. Při změně dodavatele by lidé neměli sledovat jenom výši úspory, ale i to, jaké obchodní podmínky daná společnost nabízí, zda je to solidní a stabilní firma a jak dostupný zákaznický servis nabízí.

„Rozhodně nepodléhejte nabídce různých jednorázových bonusů. Ty sice samy o sobě nejsou špatné, ale jedná se většinou o jednorázové pobídky. S novým dodavatelem si zpravidla vybíráme partnera na delší období, a tudíž očekáváme i dlouhodobější úsporu,“ upozornil Holub.

Dříve než se pustíte do změny, podívejte se, jaký typ smlouvy máte uzavřený se stávajícím obchodníkem.

Pročtěte si stávající smlouvu

V případě, že máte smlouvu na dobu neurčitou, lze ji vypovědět kdykoli a po uplynutí výpovědní lhůty můžete dodavatele změnit. Pokud je ale vaše stávající smlouva na dobu určitou, většina dodavatelů za nedodržení podmínek uplatňuje sankce.

„Proto si nejprve ověřte, jaké jsou podmínky ukončení u vaší stávající smlouvy, a s případným převodem počkejte až do jejího vypršení. Pokud je váš nový dodavatel seriózní, vždy dodrží výpovědní lhůtu, aby zákazník, který k němu hodlá přejít, nebyl vystaven sankcím,“ dodal Holub.

Zkontrolujte si měřidla

Přibližně do jednoho měsíce od data přeregistrace k nové společnosti obdržíte konečné vyúčtování od předchozího dodavatele.

„Zákazníkům doporučujeme, aby si k datu přeregistrace zaznamenali stavy spotřeby z měřidla. Tyto údaje pak zkontrolujte se stavem uvedeným na konečném vyúčtování. Pokud zjistíte významný rozdíl, kontaktujte svého předchozího obchodníka s požadavkem na sjednání nápravy,“ dodal Holub.