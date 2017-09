Jak ukázal aktuální průzkum agentury Nielsen Admosphere pro společnost Profi Credit, rodiče počítají s tím, že letos za nákup školních pomůcek i úhradu zájmových kroužků vydají o tisícovku více než v loňském roce.

V průměru tak výdaje za školní pomůcky pro jedno dítě přijdou rodiče na téměř tři tisíce korun. Jejich nákupem ale útraty za školáky zdaleka nekončí. V naprosté většině českých rodin musí také počítat i s nemalými částkami za úhradu mimoškolních aktivit dětí.

Průzkum totiž ukázal, že v sedmi z deseti rodin dítě navštěvuje alespoň jednu placenou volnočasovou aktivitu. Největší poptávka je především po jazykových, uměleckých či sportovních kroužcích. Mnoho dětí také navštěvuje placenou odpolední družinu. Průměrná částka, kterou Češi za tyto volnočasové aktivity vydají za jedno školní pololetí, je 3356 korun.

Z rodinného rozpočtu ukrojí další výraznou částku i vybavení školáků, a to dokonce i těch, kteří jdou do školy poprvé, elektronikou. Jak zjistil průzkum Moneta Money Bank, každý druhý prvňáček vyrazí v září do školy vybaven mobilním telefonem, tabletem, chytrými hodinkami nebo jiným přenosným elektronickým zařízením. Většina rodičů (zhruba 70 procent) za něj utratí kolem pěti tisíc korun.

Vše pro dítě

Rodiče si ale se zvýšenými výdaji na počátku školního roku hlavu příliš nelámou. K výchově svých dětí přistupují zodpovědně a vzdělání je pro ně na prvním místě, 97 procent z nich totiž projevilo ochotu se uskromnit a omezit kvůli vzdělání svých dětí rodinné výdaje.

Předstihlo tak dokonce výdaje na nadstandardní zdravotní služby, kvůli kterým by se uskromnilo 93 procent respondentů. Podstatně nižší procento dotázaných by pak bylo ochotno omezit své rodinné výdaje kvůli obdarování svých ratolestí mobilem (61 procent), notebookem (56 procent) nebo značkovým oblečením (31 procent).

Úvahy o tom „kde na to vezmeme peníze” navíc rodiče nenechávají na poslední chvíli a výdaje spojené s počátkem školního roku většina řeší již dlouho před jeho vypuknutím. Obvykle již v době plánování dovolených se šest z deseti rodičů zamýšlí nad tím, zda jim výdaje na prázdniny nebudou chybět do začátku školního roku.

Půjčka jen minimálně

Naprostá většina rodičů, jak ukázal průzkum, svým dětem platí školní pomůcky, volnočasové aktivity či družinu zcela z vlastních peněz. Pouhé jedno procento dotázaných si na výdaje na školu bere půjčku.

„Češi pochopili, že návrat dětí do školy stojí spoustu peněz, proto se čím dál víc učí tyto náklady ve svých rodinných rozpočtech plánovat a nechávají si pro ně rezervu,” uvedla Dana Hakavcová ze společnosti Profi Credit.

Rodiče o půjčku požádají spíše v souvislosti s nákupem spotřební elektroniky, a to mobilních telefonů, tabletů a notebooků, či sportovního vybavení pro děti, na které podle Hakavcové v napjatých rozpočtech nezbývá dostatek financí.

Sledovat slevy se vyplatí

V obchodech se výbava pro školáky objevuje již od poloviny prázdnin. Mnohé školní pomůcky je však možné pořídit i s výraznou slevou.

Průměrná sleva, kterou letos řetězce na sortiment školních potřeb v letácích nabízejí, dosahuje 31 procent. Podle společnosti Česká distribuční mohou rodiče dokonce na základní školní výbavě pro prvňáčka ušetřit až 47 procent.