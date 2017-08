Pokud nechceme říct pravdu, raději zvolíme nějakou výmluvu, přiznala se v průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit polovina Čechů. Oblíbenou a často používanou výmluvou je například zpoždění vlaku v případě pozdního příchodu do práce.

„Češi si také neváhají vymýšlet, pokud jde o drobné hříchy – například že měli v hospodě jen jedno pivo nebo že pravidelně chodí do posilovny. Takový výmysl přiznaly dva z pěti respondentů,“ uvedl Roman Müller ze společnosti Home Credit.

Ženy hřeší více, pokud jde o nákup zbytečností – lže o něm každá třetí, zatímco u mužů jde jen o každého pátého.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Milosrdné lži



Češi se domnívají, že říkat nepravdu není vždy odsouzeníhodné – milosrdné lži se už dopustily čtyři pětiny lidí, přičemž každý druhý navíc tvrdí, že nepravdou někomu skutečně pomohl.

Bohužel mnozí Češi už na své lži doplatili. Dvě pětiny oslovených zmínily, že jejich lži bývají často odhaleny. Čtyři z deseti respondentů se dokonce přiznali k tomu, že jim provalená smyšlenka způsobila nemalé problémy.

Tvrdíme, že se máme lépe než ve skutečnosti

Za pětadvacet tisíc měsíčně bych ráno ani nevstal z postele – a pro letošní dovolenou plánuji Maledivy, honosí se někteří Češi. A jak průzkum ukázal, šest z deseti oslovených už alespoň jednou tvrdilo, že se má lépe než ve skutečnosti.

Mezi nejčastější lži patří skutečná výše mzdy, alespoň jednou o své výplatní pásce zalhal každý čtvrtý respondent.

„U mužů je to dokonce každý třetí. Souvisí to s tím, že jsou společností stále bráni jako živitelé rodiny, takže se snaží prezentovat co nejlépe. A pokud ještě rodinu nemají, pokoušejí se blýsknout před ženami,“ doplnil Müller.

Průzkum ukázal, že více se lže v regionech, kde je tíživější situace se zaměstnaností, například na Ústecku o svém platu alespoň jednou vyprávělo pohádky 40 procent respondentů.

Bankám a úřadům Češi příliš nelžou



„Z průzkumu vyplývá, že jen minimum lidí lže finančním institucím, přiznalo se k tomu pouze osm procent respondentů. Stejně dobře jako banky, pojišťovny a úvěrové společnosti si vedou úřady – i u nich Češi zpravidla uvádí pravdivé údaje,“ uvedl Müller.

Upřímnost vůči bankám a úvěrovým firmám je podle Müllera klíčová. Pokud člověk zalže poskytovateli úvěru, smyšlenka může mít závažné právní důsledky.

„Solidní poskytovatel půjček své klienty důkladně prověřuje, je to dokonce jeho povinnost. Zákazník o sobě musí poskytnout celou řadu údajů, které nikdy nesmí zfalšovat. Už kvůli sobě, protože podle nich poskytovatel úvěru vyhodnotí, jestli je pro něj půjčka bezpečná a zvládne ji splatit. Druhá věc je, že pokud lže, dopouští se úvěrového podvodu,“ upozornil Müller.