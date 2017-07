Letní dovolenou v teple u vody upřednostňují čtyři pětiny Čechů. Podle tří čtvrtin lidí by měla ideální délka dovolené trvat alespoň deset dní. Poslední průzkum společnosti Home Credit navíc potvrdil, že čím dál více Čechů se nechce jen povalovat na pláži, ale preferuje tzv. aktivní dovolenou.

„Sezení na místě v resortu už není prioritou. Pokud Češi někam vycestují, chtějí vyzkoušet místní atrakce, chtějí místo pořádně poznat,“ uvedl Roman Müller z Home Creditu.

Každý pátý Čech v průzkumu zmínil, že by upřednostnil poznávací zájezd před relaxačním. S rostoucím věkem jsou ale turisté pohodlnější a zájem o poznávací zájezdy klesá. Největší touhu o seznámení se s cizí kulturou, architekturou a zvyky projevují lidé ve věku 30 až 45 let.

Držet zkrátka se v cizině nechceme

Podle České spořitelny, která ve svém projektu Životní etapy zmapovala dovolenkové záměry a zvyklosti českých domácností, vyjde dovolená Čechy zhruba na 20 tisíc korun, resp. osm tisíc korun na osobu. V této částce jsou zahrnuty například náklady na cestu, ubytování, stravování, výlety, suvenýry apod. Více než 20 tisíc korun však vydají dvě pětiny lidí, každý desátý dokonce více než 40 tisíc korun.

Průzkum Home Credit také ukázal, že za dovolenou obecně raději utrácejí čeští muži než ženy. Mezi pěti a 15 tisíci za ni vydá ročně jen čtvrtina žen, zatímco téměř dvě pětiny mužů. Podobné je to s kapesným, třetina z nás si bere s sebou pět až deset tisíc korun. Muži opět o něco více.

Pro mnoho lidí je v případě dovolené zásadní změna prostředí, stereotypu a zažitých procesů. Více než tři čtvrtiny před vlastním vařením upřednostňují režim all inclusive, tedy kompletní servis s jídlem a pitím. Přičemž jeho preference roste s věkem. Čtyři pětiny cestovatelů starších 45 let volí dovolenou all inclusive. Mladší lidé se pak s nutností vařit smíří mnohem snáze.

A než aby se museli omezovat v dražších lokalitách, pojede osm lidí z deseti raději do méně proslulé lokality, kde si více užijí. „Lidé raději pojedou například do Bulharska a dopřejí si večeři v restauraci každý den, než aby jeli do jižní Francie a do restaurace by šli jen jednou za celou dovolenou. Lidé si chtějí dovolenou užít, ne řešit, co si mohou dovolit a co ne,“ upozornil Müller.

Podle analýzy UniCredit Bank je Bulharsko pro Čechy zdaleka nejlevnější. Za českou tisícovku si tam pořídíte zboží či služby v hodnotě 1370 korun. Naopak Francie či Rakouskou pro nás vychází nejdráž, česká tisícovka zde má hodnotu 620, resp. 610 korun.

O půjčky na dovolenou není zájem



Lidé se při financování svých dovolených v naprosté většině případů chovají zodpovědně. „Tři čtvrtiny Čechů si hradí dovolenou vždy ze svého, tedy nechtějí řešit odpočinek jiným financováním. Dalších deset procent lidí raději na dovolenou nepojede, pokud na ni nemají dost peněz,“ shrnul Müller.

S podobnými závěry přišla i ČS, podle níž by si půjčku na dovolenou vzal od banky málokdo. „Lidé mají k půjčování si na to, aby si udělali radost, stále averzi,” uvedla Kristýna Havligerová z ČS.

Plateb kartou se Češi nebojí

Češi využívají platební karty na letních zahraničních dovolených rok od roku častěji. „Klienti využívali platební kartu loni mnohem více než při své předchozí letní dovolené a tento trend bude pokračovat i díky rozšiřování akceptační sítě platebních karet v prázdninových destinacích,“ uvedl Jan Zahradníček z ČSOB.

Klienti ČSOB v oblíbených přímořských destinacích – Itálii, Chorvatsku a Španělsku – uskutečnili loni v letních měsících o deset procent více transakcí a utratili o 11 procent více peněz než v roce 2015.

Také ČS zaznamenala nárůst plateb kartou v zahraničních destinacích. V létě 2016 lidé utratili 2,3 miliardy korun, o 300 miliónů korun více než ve stejném období předchozího roku.

Zároveň roste i počet lidí, kteří na zahraniční dovolenou nemění hotovost a vybírají ji z bankomatů až na místě.

„Nejvíce klienti vybírají hotovost v Chorvatsku, konkrétně 29 procent ze všech uskutečněných transakcí představovaly výběry peněz. V Itálii takto vybíralo hotovost 20 procent lidí, ve Španělsku pak 17 procent," dodal Zahradníček.

Případnou hotovost, kterou si lidé berou s sebou do zahraničí, si spíše než v bance vymění v Česku ve směnárně. „Co se týče bank, bude u nich měnit peníze na dovolenou asi třetina lidí, kteří cestují do zahraničí,” zmínila Havligerová.