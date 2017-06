V případě úrazu nebo nemoci v zahraničí co nejdříve kontaktujte asistenční službu, která je v českém jazyce k dispozici 24 hodin denně.

Operátor asistenční služby vám vyhledá nejbližší vhodné zdravotnické zařízení.

Při závažnějších zdravotních komplikacích v rámci zemí EU volejte linku 112, asistenční služba vám případně pomůže s tlumočením.

Pojišťovna poskytne garanci platby, takže s největší pravděpodobností nebudete muset za zdravotnické ošetření nic doplácet.

Asistenční služba zprostředkuje konzultaci s českým lékařem, dohled nad způsobem léčby a bude také v kontaktu s vašimi nejbližšími.

Pojišťovna v případě potřeby zorganizuje váš návrat do ČR (převoz sanitkou, vrtulníkem).

Pokud bude třeba uhradit některé poplatky v hotovosti, pečlivě si uschovejte všechny doklady a lékařské zprávy.

Po návratu do ČR kontaktujte vaši pojišťovnu, která vám uhradí nezbytné výlohy spojené s úrazem či nemocí.