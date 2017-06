České matky na svých dětech nešetří, měsíčně za ně vydají pětinu rozpočtu

Zdraví, rodina, spokojený a klidný život. To jsou kategorie, které leží českým matkám malých dětí na srdci nejvíce. Kariéra a peníze zůstávají na druhé koleji. O své děti se starají velmi zodpovědně, a to i v rámci finančního zajištění. Měsíčně za ně vydají v průměru 5700 korun, zhruba pětinu rodinného rozpočtu. Většina matek svým dětem spoří a plánuje tak činit až do konce jejich studií.