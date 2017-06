Nepojištěnému motoristovi, kterého na silnici chytí policie, obecně hrozí ve správním řízení pokuta ve výši pět až 40 tisíc korun. „Pravděpodobnost, že policie zastaví a zkontroluje nepojištěné vozidlo, je nízká, proto je toto opatření neúčinné a počet škod způsobených nepojištěnými vozidly roste,“ sdělil Právu mluvčí České kanceláře pojistitelů Aleš Povr.

V případě, že motorista nechce své auto nějaký čas používat, povinné ručení platit nemusí, je však vždy povinen odevzdat registrační značky do depozitu registru vozidel.

Řidiči, kteří vyrazí na silnici bez povinného ručení a způsobí dopravní nehodu, si koledují o pořádný malér. Kromě pokuty musí nepojištěný viník totiž zaplatit i celou způsobenou škodu.

ČTĚTE TAKÉ

Většina řidičů je pro systém, který by přiměl neplatiče povinné ručení uhradit

Ta se podle údajů pojišťoven může vyšplhat na mnohamiliónové částky. Největší škody vznikají, když mají účastníci dopravních nehod trvalé následky na zdraví.

„Podle platné legislativy škodu poškozenému sice uhradí Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu, nicméně následně ji vymáhá na nepojištěném viníkovi,“ upozornil Povr.

Chyby dělají i pojišťovny

V naprosté většině případů je při provozování nepojištěných vozidel vinen motorista, ale i pojišťovna může někdy udělat chybu.

Právo má informace například o případu, kdy majitel motorky nevěděl, že mu pojišťovna smlouvu o povinném ručení v důsledku administrativního pochybení sama vypověděla. Když to po roce, kdy mu nepřišel výpis ze smlouvy, zjistil, pojišťovna argumentovala, že ho o výpovědi smlouvy informovala dopisem. Ten mu však, jak bývá v těchto případech velmi časté, neposlala doporučeně.

Tři týdny jezdil nepojištěný

Velké starosti způsobilo seniorovi Jiřímu B. z Prahy pochybení České pojišťovny (ČP), která mu k 31. říjnu loňského roku ukončila smlouvu o povinném ručení, přičemž vypovězení řádně placené pojistky zdůvodnila změnou vlastníka auta. K ničemu takovému však v tomto případě nedošlo.

Výročí smlouvy s ČP měl až ke konci prosince, pan Jiří tak až do poloviny listopadu, kdy mu přišlo nedoporučeně dopisem z pojišťovny vyrozumění o zániku povinného ručení, svým autem jezdil, aniž by tušil, že je nepojištěné.

Pojišťovna po urgenci svoji chybu v dopise z 23. listopadu sice uznala, omluvila se a smlouvu šokovanému panu Jiřímu až do konce roku obnovila, jeho žádosti o kompenzaci ve výši 3450 korun za způsobené potíže a konzultace s právníkem, případně aby za něj uhradila pojistné ve výši 1745 korun na další rok, však nevyhověla.

„Na začátku listopadu jsem měl jet za sestrou do Německa. Cestu jsem odložil jen kvůli tomu, že byla nemocná. Nechci ani domyslet, co by se stalo, kdybych způsobil nějakou nehodu,“ řekl Právu pan Jiří.

„Šlo o individuální pochybení. Nesrovnalost byla později odhalena a vše bylo řádně opraveno. Panu B. jsme se za toto nedopatření několikrát omluvili. Rovněž s Českou kanceláří pojistitelů bylo vše narovnáno tak, aby pan B. nebyl pokutován,“ sdělila k tomu mluvčí ČP Ivana Buriánková.