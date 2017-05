„Finanční potíže byly veliké, prodala jsem po dědečkovi pole na Moravě, to pro mě byly dvě splátky za hypotéku. Chvíli jsem měla klid.“ Žena, 55 let



„Prodala jsem chalupu, bylo to ideální na konsolidaci hypotéky, tím jsem to splatila.“ Žena, 53 let



„Zrušila jsem dvě pevný linky, to je dohromady 600 korun. Teď zruším manželovi mobil, on si stejně někdy nepamatuje ani moje jméno. Taky na energiích se dá hodně ušetřit. Když je někomu zima, vezme si župan.“ Žena, 53 let



„Dostala jsem vyrozumění od invalidního důchodu, ale asi sedm měsíců trvalo, než mi ho začali vyplácet. Musela jsem si najít práci, kde mi neplatili sociální a zdravotní. Po osmi měsících invalidního důchodu jsem si musela vzít půjčku.“ Žena, 39 let



„Když manžel zemřel, zjistili jsme, že měl půjčky a dozvěděli jsme se, co všechno dlužíme. Bylo to psychicky i fyzicky náročné. Rodiče vypověděli stavební pojistky, snažili se mi pomoct. Bratr vytěžil kus lesa, švagr přestal stavět a dal mi bezúročnou půjčku.“ Žena, 59 let