Ve spolupráci s finančními odborníky ze Sberbank přinášíme přehled nejčastějších chyb či zlozvyků, kterých se lidé při hospodaření se svými penězi dopouštějí.

Nedostatečná kontrola výdajů



Mnozí lidé se do finančních problémů dostanou kvůli tomu, že nemají přehled o svých výdajích. Postrádají jakýkoliv finanční plán a mnohdy až pozdě zjistí, že už není tzv. kde brát. Dostanou se totiž do situace, kdy ztratili přehled o tom, kolik v daném období utratili.

„Pokud chcete dostat své finance pod kontrolu, nejlépe uděláte, když si sepíšete příjmy a výdaje posledního roku. Podle toho můžete odhadnout, jak se vaše situace bude vyvíjet i v roce následujícím. Důležité přitom je, aby váš plán příjmů a výdajů odpovídal realitě. To je základ zdravých financí,” upozornila Gabriela Brůhová ze Sberbank.

Nezájem o konkurenční nabídky

Výdaje domácností se často skládají z několika fixních měsíčních plateb. Patří mezi ně úhrada nákladů na bydlení, energie apod. Mnozí lidé tyto částky platí, aniž by se zajímali o to, zda by mohli platit méně, zda jiná konkurenční společnost by jim stejnou službu nenabídla levněji.

Rozhodně se vyplatí čas od času využít některé z internetových srovnávačů.

Opožděné platby

Část naprosto zbytečných výdajů domácností tvoří poplatky za pozdní platby, upomínky či penále. Lidé si nehlídají data splatnosti a na platbu si vzpomenou až poté, kdy je daná společnost vyzve k úhradě.

U pravidelných plateb je řešením nastavení trvalých příkazů či příkazů k inkasu.

Nevýhodná půjčka



Výrazný zásah do rodinného rozpočtu často představuje nerozumné zadlužení. Lidé mnohdy sáhnou po půjčce, aniž by domysleli, zda je pro ně vhodná či nikoliv. Rozhodnou se financovat půjčkou například pořízení vánočních dárků či třeba zahraniční dovolenou.

Někteří Češi také často neporovnávají a sáhnou po první nabídce půjčky, která se v konečném důsledku ukáže jako nevýhodná.

„Pokud již půjčku splácíte, nebojte se zjistit, zda není možné získat u konkurence výhodnější podmínky, ať už jejím refinancováním nebo sloučením více půjček do jedné,” doporučila Brůhová.

Nedostatečné návyky v dětství

I děti by měly být odmalička vedeny k tomu, že peníze nepřicházejí domů samy a jejich zdroj není neomezený. Základy finanční gramotnosti a odpovědného chování k penězům by se děti měly naučit v rodině.

Například ve chvíli, kdy budou dostávat pravidelné kapesné, mohou rodiče dětem vysvětlit, jak s penězi nakládat, jak je používat.