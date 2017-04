Zhruba 31 procent Čechů v letošním reprezentativním průzkumu společnosti GLS považuje platbu kartou jako nejoblíbenější způsob úhrady za nákup na e-shopu. Dobírkou nejraději platí necelých 30 procent dotázaných.

Ještě v roce 2016, kdy proběhlo stejné dotazování, byla ale dobírka nejpopulárnější formou - preferovalo ji 34 procent respondentů. Platbu kartou si vloni oblíbil jen jeden ze čtyř Čechů.

Nárůst důvěry vůči českým e-shopům

V nákupním chování českých spotřebitelů se začíná projevovat větší důvěra k e-shopům. Zboží platí kartou již při objednávce a na internetu se nebojí zadávat číslo své karty i heslo.

„Dlouhé roky oblíbená dobírka ztratila své prvenství, i když v některých e-shopech ještě může být stále nejvyužívanější. Náš průzkum ale ukazuje, že nastal výrazný zlom. Češi již nejsou tak nedůvěřiví vůči e-shopům ani vůči internetovému prostředí,“ uvedl Pavel Včela ze společnosti GLS Česká republika.

Podle něho využívání dobírky souvisí i s tím, zda lidé nakupují u velkého známého internetového prodejce, nebo na malém e-shopu, o kterém dosud neslyšeli. „Dobírka bude existovat i v budoucnu, a to právě jako pojistka pro nakupování u internetových prodejců, o kterých má kupující minimum informacím,“ dodal.

Třetím v Česku nejoblíbenějším způsobem úhrady je bankovní převod. Preferuje ho čtvrtina dotázaných. Každý desátý Čech pak upřednostňuje platbu na výdejním místě a jen čtyři lidé ze sta v kamenné prodejně obchodníka.

Dobírku využívají starší lidé, mladí platí kartou

Průzkum také ukázal, že platbu kartou hned při objednání využívají hlavně mladí lidé. Nejoblíbenějším způsobem úhrady je pro respondenty ve věku 18 až 26 let, a to v 43 procentech případů. S rostoucím věkem pak obliba platby kartou výrazně klesá.

Jen necelá pětina starších lidí ve věku 54 až 65 let považuje platbu kartou při objednání zboží v e-shopu za nejvhodnější způsob úhrady. Naopak tato věková skupina naopak vykazuje největší oblibu dobírky. Jako nejpreferovanější variantu ji vidí téměř dvě pětiny dotázaných, zatímco u mladých lidí ve věku 18 až 26 let je to jen 17 procent.

Platba kartou je populární u mužů, Pražanů a vysokoškoláků

Platba kartou hned při objednání je populárnější u mužů. Jako nejlepší způsob úhrady ji preferuje o pětinu více mužů než žen. U dobírky pak jsou preference vyrovnané.

Pražané rozhodně preferují platbu kartou, jako nejvhodnější způsob úhrady ji volí každý druhý. Naopak dobírka u nich totálně propadla, preferuje ji jen jeden člověk z deseti.

Stejné preference mají i vysokoškolsky vzdělaní lidé. Téměř každý druhý vidí jako nejlepší způsob úhrady platbu kartou při objednání, zatímco dobírku upřednostňuje jen každý desátý vysokoškolák.