Vlastníci bytů v rodinných domech dosud kvůli chybě v legislativě a jejím rozdílným výkladům doplácejí, na rozdíl od ostatních vlastníků bytů, na zpětně vyměřené dani včetně penále až statisíce korun. Může za to zákonné opatření Senátu platné od ledna 2014, které kolidovalo se stavebními předpisy.

Finanční úřady si normu začaly vykládat tak, že osvobozuje od daně pouze rodinné domy jako celky, nikoli již rodinné domy o více bytech, a tak začaly na nic netušících občanech zpětně vymáhat daň včetně penále.

Podle Babiše vychází najevo, že zatímco v minulosti bylo rozdělování rodinných domů na byty výjimečné, nyní jde o vzrůstající trend. Cílem předlohy je proto sjednotit pojetí osvobození od daně u všech bytových jednotek.

Sazbu daně, která činí čtyři procenta, novela nemění. Zachovává i podmínky pro osvobození. Nedaní se první převod, který se uskuteční do pěti let od dokončení nebo od zahájení užívání stavby. Změnou by stát přišel ročně odhadem o 74 až 100 miliónů korun, uvedl Babiš v důvodové zprávě.

Oběti mají smůlu, pokud jim Babiš daň nepromine

Finanční správa minulý týden uvedla, že zaznamenává žádosti o osvobození pro byty v nově postavených bytových domech. Upozornila ale, že daňové osvobození se na tyto případy podle zákona vztahovat nemůže.

Babišovu předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodne o ní parlament. Není ale jisté, že zákonodárci stihnou novelu projednat do podzimních voleb, ač ministr navrhuje, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole.

Podle rozboru právníků Senátu, o kterém Právo již informovalo, by Babiš z pozice ministra financí mohl daň z nabytí nemovitosti doměřenou finančními úřady lidem, kteří si v posledních letech koupili bytovou jednotku v novém rodinném domě, prominout. Podle právníků to ministrovi financí umožňuje daňový řád. [celá zpráva]