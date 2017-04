„Podle průzkumu z roku 2014 patří pojistné na sociální zabezpečení v Česku k nejvyšším na světě. Zatímco u průměrné měsíční mzdy jsou náklady na sociální pojištění v porovnání s dalšími 36 státy průměrné, při příjmech okolo 50 tisíc korun patří Česko mezi nejdražší země,” upozornila daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision.

Přehledy do 2. května



Osoby samostatně výdělečně činné mají kromě placení záloh i povinnost každý rok podávat přehledy o příjmech a výdajích. Jeden formulář je nutné odevzdat na místně příslušné pracoviště České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a druhý své zdravotní pojišťovně.

„Přehled musí odevzdat každý, kdo v loňském roce vykonával samostatnou výdělečnou činnost – třeba i jen část roku. Povinnost se týká i podnikatelů, kteří měli příjmy do patnácti tisíc korun, a nemuseli tak podávat daňové přiznání,” uvedla Štarmanová.

Poplatník je povinen zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení předložit přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měl podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok. ČSSZ je třeba odevzdat přehledy do 2. května, podle informací VZP stačí přehledy pro zdravotní pojišťovnu odevzdat o den později.

„Pokud podnikateli zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je pro něj nejzazším termínem pro předložení přehledu za rok 2016 až 1. srpen. O tom ale musí podnikatel zdravotní pojišťovnu i okresní správu sociálního zabezpečení včas informovat. Do 2. května je nutné příslušným institucím doručit kopii plné moci udělené daňovému poradci nebo jiným způsobem oznámit, že plná moc byla poradci udělena a uložena v termínu do 3. dubna u příslušného finančního úřadu,“ upozornila Štarmanová.

Změna záloh



Po odevzdání přehledů si nezapomeňte změnit zálohy na pojistné.

„Od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled, musí podnikatel platit zálohy v nové výši. Vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění by podnikatelé měli platit už od ledna, pro sociální pojištění stačí jejich zvýšení zadat po podání přehledu,” upozornila daňová poradkyně.

Minimální měsíční zálohy pro rok 2017 činí na zdravotní pojištění 1906 korun, podnikatelé, pro které je podnikání vedlejší činností, je platit nemusí.

Zálohy na sociální pojištění se letos poprvé v historii přehouply přes dva tisíce korun – minimální záloha pro rok 2017 je 2061 korun.

Úhrada nedoplatků



Kromě zvýšení záloh je také třeba pamatovat i na úhradu nedoplatků. Termíny pro doplacení záloh za minulý rok se pro sociální a zdravotní pojištění liší.

Nedoplatek na zdravotním pojištění musí být uhrazen do osmi dnů od podání přehledu. Pokud jste tedy podali přehled zdravotní pojišťovně s předstihem, osmidenní lhůta se odvíjí od data podání přehledu. Osmý den by totiž už měly být peníze na účtu pojišťovny.

„Doplatky na sociálním pojištění musí být zaplaceny do 2. května, respektive v prodloužené lhůtě do 1. srpna, nehledě na to, kdy podnikatel přehled podal,“ dodala Štarmanová.