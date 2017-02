Ukázal to průzkum, který pro banku Cetelem vypracovala agentura Stem/Mark na více než tisícovce respondentů.

Polovina párů spravuje finance společně

Z průzkumu vyplynulo, že veškeré finance sdílí polovina českých párů. U třetiny párů má pak každý z partnerů svůj vlastní účet a na chod domácnosti a společné výdaje se oba skládají. Jak vlastní účet, tak i společný má zhruba každý sedmý až osmý pár. U dvou párů ze sta vydělává jen jeden z partnerů, který tak financuje vše.

Každý druhý pár, kde partneři nemají jen společný účet, se na nákladech za bydlení a stravu podílí stejnou částkou bez ohledu na výši příjmů, druhá polovina se sice podílí na nákladech také společně, ale zároveň ten, kdo vydělává více, také více přispívá.

Většinou se partneři o finance starají společně



Rodinné finance, respektive objem peněz, který jde do společného rozpočtu, spravují v téměř třech pětinách rodin oba partneři společně.

Pokud je řídí jen jeden z nich, vede je téměř v polovině případů ten, který lépe rozumí číslům a matematice, a ve čtvrtině ten z partnerů, který dělá většinu nákupů. Jen u devíti ze sta párů rozhoduje o financích partner s vyššími příjmy.

Někteří lidé pak vyznávají názor, že by finance měla vždy řídit žena. Zajímavé je, že častěji jsou o tom přesvědčeny právě ženy (devět procent ženy vs. šest procent mužů). Naopak pět mužů ze sta se domnívá, že řízení rodinného rozpočtu by mělo být výhradně na nich, z žen si to nemyslí prakticky žádná.

Pětina párů se hádá kvůli penězům

Ať už spravují finance oba partneři, nebo jen jeden z nich, občas je potřeba řešit některé záležitosti společně. Nepříjemné pocity u toho někdy zažívá 27 procent lidí, téměř vždy nepříjemné je řešení financí pro další tři lidi ze sta a zhruba jedno procento se o financích s partnerem raději vůbec nebaví. Více stresující je to podle průzkumu pro ženy.

Nezřídka navíc taková debata vyvrcholí hádkou. Pětina domácností je zažívá relativně často, třetina výjimečně.

O tom, že je partner zdatný ve finančních záležitostech, je přesvědčeno 29 procent lidí, dalších 46 procent si myslí, že peněžním záležitostem jejich protějšek spíše rozumí, ale plnou důvěru v jeho či její matematické schopnosti a finanční gramotnost nemají.