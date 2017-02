Podílové fondy jsou založeny na takzvaném kolektivním investování skupiny investorů, jejichž vklady tvoří majetek fondu a každý investor podle výše své vložené částky dostane odpovídající počet podílových listů, tedy podíl na majetku.

Investiční společnost (profesionální správce), která majetek podílového fondu spravuje, za peníze podílníků (investorů) nakupuje různé druhy cenných papírů, čímž rozkládá riziko, které by jinak musel nést podílník, pokud by do jednotlivých titulů investoval sám.