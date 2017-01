Zjistil to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit.

Češi preferují klasické úvěry

Potomek nastoupil na střední školu a nutně potřebuje notebook, staré auto pomalu dosluhuje nebo se rozbila pračka. To jsou časté příklady situací, kdy musí Češi sáhnout hlouběji do kapsy, aby zaplatili zboží dražší než pět tisíc korun.

„Pokud peníze chybí, lidé se většinou rozhodnou vzít si klasickou půjčku. Některá alternativní řešení přitom mohou být velmi výhodná. Například pokud se známí domluví a koupí si spolu auto, které pak využívají střídavě, vyplatí se jim to,“ zmínil Jan Holoch ze společnosti Home Credit.

Lidé se patrně bojí, že jim sdílení společně pořízené věci zkomplikuje vztahy. Jan Holoch, Home Credit

O společném pořízení auta či motorky ale uvažuje jen každý šestý až sedmý člověk. Lidé si dovedou spíše představit, že by si s někým jiným společně pořídili zahradnické a kutilské vybavení - v průzkumu to potvrdila třetina dotázaných.

Odborníci se shodují, že pokud se dvě strany domluví na střídavém využívání dražšího výrobku, je sdílené financování vhodné. Příkladem může být společný nákup karavanu, přívěsu, auta, popřípadě sekačky.

Alternativy lidé neznají

Další z variant, jak získat chybějící peníze, je využití tzv. P2P půjček. „Jejich základ je v on-line světě a prostředí takzvané sdílené ekonomiky. Lidé se ucházejí o půjčku, na kterou se jim složí zase další lidé – pro ty se jedná o formu investice. Oběma stranám se tím snižují rizika a dlužník navíc dosáhne na nižší úrok,“ vysvětlil Holoch.

Ve světě je tento systém velmi rozšířený, v Česku se s nimi veřejnost zatím jen nesměle seznamuje. Což potvrdil i průzkum - pětina Čechů vůbec netuší, jak tento systém financování funguje.Každý zhruba šestý člověk P2P půjčování ani nezná.

Pokud už si lidé představují, že by P2P půjčky využili, více než dvě pětiny by k jejich využití přesvědčila dobrá zkušenost jejich známých, každý třetí by také ocenil pružnost poskytovatele.

Dlouhodobý pronájem



Pokud někdo touží po dražším telefonu, nemusí se hned pouštět do spoření, nebo si peníze půjčovat. Pro tyto případy je možné využít dlouhodobý pronájem s možností obnovy.

„Lidé platí za používání přístroje, který ovšem není jejich. Za několik stovek měsíčně se tak dostanou třeba k nejmodernějším telefonům,“ uvedl Holoch. Navíc jim model po nějakém čase vymění za nový. Podobně si můžete pronajmout třeba laptopy, ale i auta.

Češi si takové řešení dovedou představit právě u zmíněného telefonu, tuto možnost jich připouští třetina. S velkým odporem se dlouhodobý pronájem setkává u malých domácích spotřebičů. Představa, že by si pronajali třeba mixér, se Čechům nezamlouvá.

Dlouhodobý pronájem je vhodný pro ty, kteří se nechtějí starat o servis a zároveň chtějí vždy chytit nové trendy. Každý měsíc odváděná částka jim zaručí, že bude jejich mobil nebo tablet vždy funkční, a pokud vyjde nová verze, okamžitě k nim doputuje.

Jasnou nevýhodou ale je, že člověk platí sumu jen za používání a přístroj ve skutečnosti nevlastní, dokonce si ho často ani nemůže ve finále odkoupit za zůstatkovou cenu. Nepříjemná je také skutečnost, že pokud uživatel přístroj rozbije, musí ho uhradit.

Co lidí neznají, tomu nevěří

Alternativní formy financování se však mezi lidmi nětěší příliš velké důvěře. Nejhůř dopadla koupě zboží spolu s přáteli a známými. „Je to pochopitelné. Lidé se patrně bojí, že jim sdílení společně pořízené věci zkomplikuje vztahy. Tomu se dá ale předejít tím, že se obě strany domluví na pravidlech používání a striktně je dodržují,“ upozornil Holoch.

U P2P půjček má každý čtvrtý respondent problém s tím, že nezná jejich poskytovatele.

Na dlouhodobém pronájmu lidem nejvíce vadí cena - dvě pětiny z nich si spočítá, že za pouhé užívání věci zaplatí více než při jejím pořízení na splátky.