Zatímco v Česku už se děti nemohou dočkat stromečku, kapra a cukroví, v zahraničí jsou populární jiné svátky. Zmapovala je v průzkumu skupina Home Credit.

Stejně jako u nás Vánoce, i exotické slavnosti mají často duchovní základ – ovšem nyní se nezřídka mění na příležitost nakoupit pro své blízké.

„Nádherný svátek má Indie. Nazývá se Diwali, říká se mu také Svátek světel. Začíná v říjnu a pokračuje i v listopadu, lidé si na něj kupují nové oblečení a dávají si drobné dárky. První den, který se označuje jako Dhanteras, je zároveň žní pro obchodníky. Lidé totiž tradičně vyráží nakupovat věci do domácnosti,“ popisuje Milan Tománek, mluvčí skupiny Home Credit, jedné z největších českých společností působících globálně.

Konec dobrý, všechno dobré, tvrdí se v Česku. Ve Vietnamu je to právě naopak. Místní obyvatelé totiž věří, že pokud rok začne pozitivně, celý se ponese ve stejném duchu. Právě proto je tu pro nákupy hitem svátek Tet, tedy vietnamský Nový rok.

„Už měsíc předtím vypuká nákupní horečka, lidé kupují oblečení, mobily ale i motorky, jen aby do dalších 12 měsíců vstoupili úspěšně,“ vysvětluje Tománek.

Zcela komerčně pak působí čínský Singles’ Day, jehož tradice spadá teprve do roku 1993 a který je oslavou všech singles. Je spojený právě s obrovským nakupováním - konkrétně 11. listopadu (tedy 11. 11., což odkazuje na všechny ty, co žijí dosud sami) začnou na místní obyvatele útočit stovky a stovky slev, a to především on-line. Průměrná útrata dosahuje částky zhruba 3500 korun.

V Česku i Asii frčí telefony, v Rusku kožichy

Moderní technologie jsou středobodem světa stále většího počtu lidí. Málokdo si dnes dokáže představit život bez mobilního telefonu či tabletu. V Asii se mobily hodně používají jako náhrada neexistující či pokulhávající infrastruktury (pošty, knihovny apod.).

„Není proto žádné překvapení, že se tahle skutečnost promítla i do nejčastějších věcí, které lidé financují úvěrem. Ve všech zemích suverénně vedou právě chytré mobilní telefony,“ upozornil Tománek.

Společný vkus mají Češi a Indové, kteří se zajímají o moderní televize, zatímco Číňané se do obchodů vydávají za phablety, jakési kombinace smartphonu a tabletu.

Na volbě ruských spotřebitelů se podepisuje drsné zimní klima – hned za smartphony se drží teplé oblečení, konkrétně kožichy.

V Číně se půjčkami nechlubí

V Číně nepatří téma úvěrů právě mezi populární náměty k hovoru. „Číňané považují půjčku na něco velmi citlivého a velmi soukromého,“ uvedl Tománek. Pokud už si vybírají společnost, na kterou se obrátí, anebo i značku produktu, dají místní obyvatelé především na doporučení svých známých a příbuzných.

Rusové se na svět dívají hlavně prakticky. Blíží se klasická tvrdá ruská zima? Pak je třeba teplé oblečení. Úvěry si totiž lidé berou hlavně na financování kabátů, bund a už zmíněných kožichů. O něco dříve, v září, Rusové úvěrují rekonstrukci svého bydlení.

Na rozdíl od Číňanů si Indové možnost půjčit si peníze pochvalují. „Indové jsou především nadšení z toho, že díky půjčkám mají přístup ke zboží, které bylo dříve rezervované jen pro úzkou vrstvu bohatých,“ zmínil Tománek. I nepříliš majetní lidé si tak nyní mohou dovolit pořídit mobil nebo motorku, které jim usnadní život.