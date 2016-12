Otevírací doba velkých obchodních řetězců během vánočních svátků a na konci roku



Obchodní řetězec

Otevírací doba



Albert

24. 12. do 12 hodin

25. a 26. 12. zavřeno

27. 12.–30. 12. běžná otevírací doba

31. 12. do 19 hodin

1. 1. zavřeno

Billa

24. 12. od 7 do 12 hodin

25. a 26. 12. zavřeno

27. 12.–30. 12. běžná otevírací doba

31. 12. od 7 do 17 hodin

1. 1. zavřeno

Globus

24. 12. od 7 do 12 hodin

25. a 26. 12. zavřeno

27. 12.–30. 12. běžná otevírací doba

31. 12. od 7 (8) do 17 (18) hodin v závislosti na konkrétní prodejně

1. 1. zavřeno

Kaufland 24. 12. od 6 do 12 hodin

25. a 26. 12. zavřeno

27. 12.–30. 12. běžná otevírací doba od 6 (7) do 21–24 hodin v závislosti na konkrétní prodejně

31. 12. od 7 do 18 hodin

1. 1. zavřeno

Lidl

24. 12. do 12 hodin

25. a 26. 12. zavřeno

31. 12. do 17 hodin

1. 1. zavřeno



Tesco

24. 12. do 12 hodin

25. a 26. 12. zavřeno

27. 12.–30. 12. běžná otevírací doba

31. 12. do 17 hodin

1. 1. zavřeno



Datart

24. 12. od 9 do 12 hodin

25. 12. zavřeno

26. 12. prodejny zavřeno, výdejní místo (VM) od 9 do 20 hodin

27. 12.–30. 12. od 9 do 21 hodin, VM od 9 do 20 hodin

31. 12. od 9 do 14 hodin, VM od 9 do 12 hodin

1. 1. zavřeno

Electro World

24. 12. od 9 do 12 hodin

25. a 26. 12. zavřeno

27. 12.–30. 12. běžná otevírací doba

31. 12. od 9 do 16 hodin

1. 1. zavřeno

Euronics

24. 12. do 12 hodin

25. a 26. 12. zavřeno

27. 12.–30. 12. běžná otevírací doba

31. 12. jednotlivé obchody zavřou ve 12 (14, 16, 17) hodin

1. 1. zavřeno

Expert Elektro 24. 12. do 12 hodin

25. a 26. 12. zavřeno

27. 12.–30. 12. běžná otevírací doba

31. 12. do 13 hodin

1. 1. zavřeno

Planeo Elektro

24. 12. od 8 do 12 hodin

25. a 26. 12. zavřeno

27. 12.–30. 12. od 9 do 20 hodin

31. 12. od 9 do 13 hodin

1. 1. zavřeno