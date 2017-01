Ze statistik vyplývá, že každé třetí zranění na lyžích patří mezi vážná, na snowboardu je to dokonce každé druhé. U mužů je zranění na lyžích či snowboardu druhým nejčastějším hned po fotbalu, u žen se dokonce jedná o nejrizikovější sport.

Pokud vyrazíte za zimními radovánkami a nesjednáte si cestovní pojištění tak, jako to stále ještě nečiní pětina lidí, počítejte s tím, že se vaše dovolené výrazně prodraží.

Zlomenina v Alpách za desítky tisíc korun



„V případě, že si pád na lyžích vyžádá lékařské ošetření, můžeme se dostat do značných finančních potíží. Výdaje za poskytnutí zdravotní péče a převoz do Čech se mohou vyšplhat na desítky až stovky tisíc korun,” upozornil Ondřej Hák z Equa bank.

„Nejtypičtějším zimním úrazem jsou zlomeniny rukou a nohou, ovšem dojde-li k nim v zahraničí, zdravotní úkony vás vyjdou několikanásobně dráž než v České republice,“ doplnil Karel Žyla z Axa pojišťovny.

„Nejvíce plnění v rámci cestovního pojištění evidujeme během zimních měsíců v Rakousku a Itálii,“ uvedl Jan Vlček ze Slavia pojišťovny.

Své o tom ví i mladá lyžařka, která si v Itálii při pádu na sjezdovce zranila koleno. Horská služba ji dopravila do nejbližší nemocnice – v tomto případě soukromé, kde ji ošetřili. Druhý den byla předána do péče českých lékařů.

„Náklady na ošetření takového zranění se v Itálii pohybují kolem 70 tisíc korun, náklady spojené s transportem kolem 40 tisíc korun. Za celkem banální poranění kolene na svazích italských Alp by tak lyžař bez cestovního pojištění zaplatil více než 100 tisíc korun,” uvedla pro Novinky Petra Heklová z České pojišťovny.

V Rakousku vás například zlomený kotník může vyjít dokonce až na 163 tisíc korun. Náklady navíc skokově rostou, pokud je ve hře vrtulník, díky kterému se převoz do nemocnice může vyšplhat až na 200 tisíc korun.

Úrazy se ale nestávají jen na lyžích. „Loni se o tom přesvědčil turista z jihu Moravy, který se při jízdě na sáňkách převrátil a narazil do hrazení. Jeho zranění si vyžádala i zásah vrtulníku, který muže transportoval do nejbližší nemocnice. Operace zlomené pánve a převoz do české nemocnice vyšly na bezmála 150 tisíc korun,” dodala Petra Heklová.

Jak postupovat, pokud v zahraničí potřebujete lékařskou pomoc a máte sjednané cestovní pojištění V případě úrazu nebo nemoci v zahraničí co nejdříve kontaktujte asistenční službu, která je v českém jazyce k dispozici 24 hodin denně.

Operátor asistenční služby vám vyhledá nejbližší vhodné zdravotnické zařízení.

Pojišťovna poskytne garanci platby, takže s největší pravděpodobností nebudete muset za zdravotnické ošetření nic doplácet.

Asistenční služba zprostředkuje konzultaci s českým lékařem, dohled nad způsobem léčby a bude také v kontaktu s vašimi nejbližšími.

Pojišťovna v případě potřeby zorganizuje váš návrat do ČR (převoz sanitkou nebo vrtulníkem).

Pokud bude třeba uhradit některé poplatky v hotovosti, pečlivě si uschovejte všechny doklady a lékařské zprávy.

Po návratu do ČR kontaktujte vaši pojišťovnu, která vám uhradí nezbytné výlohy spojené s úrazem či nemocí. Zdroj: Slavia pojišťovna



Zdravotní komplikace i v exotice

V mrazivých měsících jezdí za zážitky do teplých krajin stále více Čechů. A ani ve vzdálených destinacích se jim nevyhýbají zdravotní komplikace. Čím dál častěji se operátoři na linkách asistenčních služeb, které klientům pojišťoven pomáhají s řešením problémů, setkávají s úrazy českých turistů z opačného konce světa.

„Trendem posledních let je vzrůstající počet případů hlášených z Nového Zélandu a Austrálie, kam řada Čechů pravidelně jezdí i na pracovní a studijní pobyty,“ upozornil Michal Egert z Europ Assistance.

Speciální kapitolou jsou asijské a další exotické destinace. Jízda na motorce jen v tričku a žabkách je zde na denním pořádku, a i když může být příjemná, v případě pádu riskuje takto oblečený turista celou řadu zranění – od banalit, jako jsou odřeniny a spáleniny, až po vážné úrazy a polytraumata.

„Loni jsme pomáhali českému motorkáři ve Vietnamu, který si po pádu ze stroje způsobil hned několik vážných zranění. Z případu se vyklubalo nejdražší zranění uplynulé zimní sezóny,“ popsala Petra Heklová.

Celkové náklady na převoz z Vietnamu do nemocnice v Thajsku, na zdravotní péči, hospitalizaci a repatriaci leteckým speciálem do České republiky se totiž vyšplhaly na čtyři milióny korun.

Tisíce úrazů i v českých horách



Ke zranění při lyžování může pochopitelně dojít i v českých horách. Během loňské zimní sezóny 2015/2016 zasahovala Horská služba ČR (HS ČR) při více než 5700 událostech. Nejvíce zásahů bylo evidováno v Krkonoších (2203), dále v Jeseníkách (785), Orlických horách (657), nejméně pak v Beskydech (402 zásahů).

Nejvíce nehod utrpěli sjezdoví lyžaři (3326 případů) a vyznavači snowboardingu (1204).

Nejčastějšími příčinami nehod při lyžování jsou přitom únava, bezohledná jízda, přeceňování svých schopností a konzumace alkoholu.

„Na sjezdovkách nejčastěji dochází k případům, kdy sjezdaři nebo snowboardisté svou neopatrnou jízdou ohrozí další lyžaře a dochází tak ke srážkám a následným zraněním. Stává se také, že lyžaři nepřizpůsobí rychlost a narazí do stromu nebo jiné překážky mimo sjezdovou trať. Dalším případem jsou sjezdaři, kteří se zraní, když se vydají lyžovat mimo značené tratě,“ uvedl Jiří Brožek, náčelník HS ČR.

Lyžaři si nejčastěji zraní koleno (40 procent), u snowboardistů je to zejména paže (28 procent). Ve více než 900 případech loňské zimní sezóny došlo ke zranění hlavy. Přitom každý čtvrtý dospělý lyžař si nikdy hlavu nechrání helmou, desetina si ji nasadí jen občas. Lyžařskou helmu nosí na svazích devět z deseti dětí.

Zmírnit následky úrazu je možné i pomocí chrániče páteře, ovšem ten nosí jen třetina dětí a každý třináctý dospělý.