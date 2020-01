Zkušební vlak na jihu Moravy svezl lidi dvoustovkou

Není to poprvé, co si správce sítě vybral tento úsek, v dubnu roku 2002 tam vlak při testování nového trakčního vedení jel rychlostí 216 kilometrů za hodinu, v listopadu 2004 pak rychloměr pendolina při testu na stejném úseku ukázal dokonce číslici 237. Tentokrát akce souvisela s chystanou výstavbou vysokorychlostních tratí (VRT). Na nových VRT by vlaky měly jezdit nejméně 250 km/h, u modernizovaných alespoň právě dvoustovkou.