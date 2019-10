Zeman podepsal daňovou úlevu pro prodej bytů v rodinných domech

Již při prvním schvalování ve Sněmovně navrhovala ODS daň z nabytí zcela zrušit, nebo ji alespoň snížit. Piráti chtěli vložit do zákona svůj návrh, který by zavedl sníženou dvouprocentní sazbu daně z nabytí u nemovitostí s cenou do čtyř milionů korun. U nemovitostí o vyšší ceně by se dvě procenta platila ze dvou milionů a čtyři procenta z částky nad dva miliony. Tyto návrhy ale nezískaly většinu a Sněmovna je neschválila.