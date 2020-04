Ze slavného hackathonu nic nezbylo. Stát práci dobrovolníků nevyužije

Premiér Andrej Babiš (ANO) před časem uvedl, že pokud IT systém vyvinutý dobrovolníky bude plně funkční, stát ho využije. Programátory během jejich víkendové akce na konci ledna dokonce navštívil i s ministrem průmyslu a obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem a za jejich práci je chválil.

„Opravdu to vypadá, že se z toho nakonec nevyužije nic,“ uvedl pro Seznam Zprávy Paroubek. Podle serveru lidé z Cendisu hledali několik týdnů s organizátory hackathonu možnosti, jak aspoň část jejich práce využít.

Dobrovolníci při dvoudenním hackathonu systém vytvořili jako náhradu za zrušenou zakázku na IT systém ke známkám, jehož dodavatelem a provozovatelem měla být podle rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury společnost Asseco Central Europe. Stát měl za systém zaplatit 401 milionů korun.

„Ve výsledku by to teď znamenalo poměrně významné úpravy. De facto zahodit většinu věcí a v podstatě to celé předělat,” dodal Vondráček.