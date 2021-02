Zavřít továrny si nemůžeme ekonomicky dovolit, říká šéf svazu průmyslu Hanák

Někteří experti jako například šéf lékařské komory Milan Kubek mluví o tom, že je třeba zavřít všechny továrny...

Nedovedu si představit, že bychom v této době ty klíčové firmy zavřeli. Považuji to za nesmysl, země na to už nemá. Potřebujeme, aby byl zajištěn dostatek respirátorů, testů, a hlavně zrychlit očkování. Jak může Evropská unie dovolit, aby třeba AstraZeneca dodala polovinu dávek? To je špatně.

Nově by měli povinně nasadit respirátory nebo dvojité roušky i zaměstnanci výrobních firem. Předpokládám, že už předtím se chránili, anebo ne?

Většina firem měla zabezpečené nošení roušek. My se povinnosti nebráníme. Ale aby měli respirátory všichni ve firmách, to nepřipadá do úvahy. Jsou některé oblasti, kde to není nutné, na home-office to asi nepotřebujete, stejně tak u ocelářů, hutníků, ti mají své ochranné pomůcky. Kuchař má zase štít, nepotřebuje roušky ani respirátor, a jinak to bude třeba v zemědělství.

Mělo by to upřesnit ministerstvo zdravotnictví. Závody to umějí kontrolovat, vymáhat. Potřebujeme to teď opravdu dodržovat všichni, následující dva tři týdny, to myslím že se láme chleba.

Firmy mají dostávat příspěvky na testování, premiér mluví o 60 korunách, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček předtím zmínil 80 Kč na test. Pomůže to?

Především středním firmám a tomu, kdo testuje už od října nebo listopadu, to pomůže. Každá finanční pomoc je dobrá. Ovšem zásobování testy se musí výrazně zlepšit. Navíc musí být větší zodpovědnost také praktických lékařů. Mám zkušenost, že někteří lékaři odmítají testovat, důvod je prý, že je to pro ně nebezpečné.

Asi je problém, že donedávna nebyli ještě naočkovaní všichni praktičtí lékaři.

Ale to někdo řídí, a když to nařídím, tak je musím nechat naočkovat.

Jak na průmysl dopadá situace na hranicích s Německem? Je to omezení?