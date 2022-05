Zájezdy letí, ale pozor na doplatky i u těch zakoupených

„Od cestovních kanceláří máme signály, že některé již oslovily zákazníky s žádostí o doplatek kvůli navýšení palivového příplatku leteckou společností. S ohledem na výrazné zvýšení cen pohonných hmot a blížící se hlavní sezonu zájezdů je postup pochopitelný,“ řekla Právu Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Navýšení je okolo 700 až 1000 korun

Podle jejích informací se navýšení pro klienty pohybuje okolo 700 až 1000 korun, přestože zdražení dopravy na cestujícího je pro kancelář větší, často až dvojnásobné.

Podle občanského zákona může pořadatel zájezdu příplatek jednostranně požadovat nejpozději 21. den před odjezdem. Pokud by bylo navýšení přes osm procent, musí s tím klient souhlasit. V opačném případě může odstoupit od smlouvy.

Tento postup nevylučuje ani například CK Blue Style. „Pokud by v budoucnu došlo k vyššímu zdražení cen paliv, klientům, kteří budou mít svůj zájezd již zakoupený, uhradíme výkyv ceny do výše osmi procent na naše vlastní náklady. V případě, že by navýšení ceny bylo vyšší, budeme o tom klienty včas informovat, aby měli dostatek času na vlastní rozhodnutí,“ sdělila mluvčí Ilona Topolová.

Jako před covidem

Zájem o letecké dovolené je podle ní enormní. Aktuálně jsou prodeje zájezdů třikrát vyšší než za stejné období minulý rok a srovnatelné se sezonou před vypuknutím covidové pandemie. Mezi nejoblíbenější destinace patří řecké ostrovy, Tunisko, Egypt, ale zájem je také o méně tradiční destinace, jako jsou Kapverdy, Madeira či Severní Kypr.

„O zdražování již prodaných zájezdů a palivových příplatcích neuvažujeme. Rostoucí ceny paliva by se ale mohly promítnout ve vyšších částkách za last minute zájezdy, které budou lidé teprve kupovat během letních měsíců,“ komentoval pro Právo mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

„Teď jsme stále ještě v situaci, kdy máme ceny smluvně zajištěné, to už se ale last minute zájezdů týkat nebude a vzhledem ke všem externím vlivům bude tlak na růst cen velký. Lidé, kteří se chystají v létě k moři a ještě nemají zájezd koupený, by se tedy neměli spoléhat na to, že se budou v letních měsících zlevňovat,“ dodal.

Zdražovat zatím nehodlá ani Čedok. Zážitkový portál Slevomat podle ředitele Ladislava Veselého eviduje už od konce března mimořádný zájem o dovolené a pobyty v tuzemsku i zahraničí.

„Přisuzujeme to končící vlně pandemie a také začátku jara s výrazně lepším počasím, kdy se Češi opět rozjezdili po všech koutech republiky,“ popsal.

Nejžádanější jsou v tuzemsku Krkonoše, Lipno a lázeňský trojúhelník Karlovy Vary a Mariánské a Františkovy Lázně.

Vedou Krkonoše a jižní Morava

„Nejdražší bývá jižní Morava, zejména oblast Lednicko-altického areálu, tam se týdenní dovolená pro rodinu může vyšplhat i na cenu levných pobytů u moře,“ komentoval Veselý. Víkendový wellness pobyt v tuzemsku lze pro dva pořídit v průměru kolem 4000 korun.

Z ciziny u lidí na Slevomatu vede Rakousko a Itálie. „Průměrně Čech utratí za letní dovolenou asi 15 500 Kč. Co se týče pobytů v ČR, tam je průměrná cena asi 4600 Kč na osobu. Vedou jižní Morava a Krkonoše,“ potvrdila Právu mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.