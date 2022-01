Ve firmách jen procento pozitivních, ale výpadky velké

PCR testy ukazují 40 tisíc nakažených denně, všechny případy navíc nezachytí. Firmy proto od vlády chtějí znát krizový scénář pro případ, že v karanténě nebo izolaci skončí kvůli nakažlivější variantě omikron větší množství pracovníků. Kabinet vyzvaly, aby dořešil podmínky pracovní karantény i pro další profese (vedle zdravotníků a zaměstnanců sociálních služeb – pozn. red.), a to i bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu.

„Stále doufáme, že epidemická situace to nebude vyžadovat, protože pohyb rizikového pracovníka na pracovišti je pro každého zaměstnavatele velmi nekomfortní. Počty nakažených ale stále rostou, vláda musí jasně definovat krizový scénář, za jakých podmínek, jakou formou a v jakém rozsahu by případně byla pracovní karanténa použita,“ dodal Rafaj.

Vláda by podle něj měla vytvořit širší definici nezbytných a strategických oblastí, která by obsahovala kromě kritické infrastruktury i její dodavatele. Zaměstnanci proti povinnému testování většinou neprotestují. Jen 15 procent firem se setkalo s odmítáním testování ze strany pracovníků. Firmy to ale podle zjištění Svazu průmyslu vyřešily většinou tím, že zaměstnancům zajistily jiný druh samotestu, například samotest ze slin, případně akceptovaly potvrzení o absolvování testu z akreditované laboratoře.