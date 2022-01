V novém roce zdraží energie, teplo i voda

Od ledna zvyšují ceny silové elektřiny a plynu téměř všichni dodavatelé, celkem si lidé připlatí v krajním případě až desítky tisíc korun ročně. Standardní ceníky u elektřiny se zvýší v průměru o 17 procent, u plynu o 16 procent. Týká se to nezafixovaných cen.

Rodiny, jež elektřinou i topí, pak zaplatí odhadem o čtvrtinu více, a to kolem 32 300 Kč. Domácnosti, které k vaření používají zemní plyn, si podle ERÚ celkem připlatí asi 15 procent s průměrnou útratou 2330 korun.

Mírně může lidem v příštím roce ulevit to, že minulá vláda zrušila za listopad a prosinec daň z přidané hodnoty (DPH) na energie.

Zvýšit chce i dostupnost příspěvku na bydlení, a to tím, že k normativům, podle nichž se výše dávky určuje, bude možné připočíst předem stanovenou částku, a tím, že bude možné si ji nárokovat třeba i v podnájmech.

To ještě musí v novele zákona schválit vláda a parlament, má se tak stát během ledna. Žádat o nové dávky půjde zpětně, k říjnu.

Další zdražení se ale dá očekávat i u dalších komodit. Pokračovat by mohl i cenový růst potravin.

„V začátku roku by to mělo být v průměru zhruba o deset procent. Ale je to individuální, některý výrobce zvýší ceny o osm, některý o dvanáct procent,“ řekla Právu mluvčí Potravinářské komory Helena Kavanová.