Úřad práce vyřazuje z evidence méně nezaměstnaných

Mezi důvody pro vyřazení kvůli porušení povinností patří například to, že nezaměstnaný nedoloží například potvrzení o pracovní neschopnosti, nedostaví se na schůzku či odmítne nastoupit do zaměstnání, které mu úřad vybral, či vykonává nelegální práci. Znamená to pak pro něj nejen ztrátu některých sociálních dávek, ale i to, že si sám musí platit zdravotní pojištění. Zpět do evidence se může vrátit až za půl roku.